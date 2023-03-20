治理高价彩礼 推动移风易俗（百姓关注）

“一套房、一辆车，还要加上十几万元彩礼，结婚的开销基本都在百万元左右。”伊先生今年23岁，他在人民网“领导留言板”留言称，近年来彩礼水涨船高，已经成为一些年轻人结婚的大难题。

近年来，一些地方彩礼价格越来越高。有读者认为，彩礼高些可以让女儿过得更好。山东菏泽市读者刘女士就表示，会把彩礼钱交给小家庭，由他们自由支配。也有读者认为，彩礼高显得有面子，彩礼太少，会被别人说闲话。据了解，一些地区的彩礼价格已经超出当地年人均收入的几十倍，普通家庭难以承受。

对于高价彩礼问题，广东读者欧剑华认为，在一些经济欠发达的偏远地区，年轻女孩外嫁多，造成当地适婚男女比例失衡，适龄男青年在婚姻中往往处于弱势地位，对女方提出的高价彩礼要求只能满足。兰州大学哲学社会学院教授陈文江则认为，随着经济社会不断发展，以及城镇化的加速推进，大量农村人口向外流动，突破了传统的婚姻半径。一些人以经济发达地区的水平要求彩礼，导致经济欠发达地区的彩礼价格不断上涨，甚至远超出当地收入水平。

为刹住高价彩礼风，2022年8月，农业农村部等8部门联合开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作，要求通过细化村规民约，出台约束性措施；统筹开展常态化宣传和集中宣传；党员、干部以身作则带头移风易俗等措施，标本兼治、疏堵结合，有效遏制包括高价彩礼在内的陈规陋习。今年年初，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出，推动各地因地制宜制定移风易俗规范，强化村规民约约束作用，党员、干部带头示范，扎实开展高价彩礼、大操大办等重点领域突出问题专项治理。

高价彩礼问题引起广泛关注，各地也陆续出台措施予以治理。四川凉山彝族自治州去年5月出台新规定，包括婚嫁彩礼最高不超过10万元的多项移风易俗要求；宁夏泾源县明确要求，彩礼金额最高不超过6万元；江西吉安市遂川县戴家埔乡30名适龄未婚女青年集体签订“抵制高价彩礼承诺书”等。

甘肃定西市去年6月启动了治理高价彩礼、推动移风易俗、培育文明乡风攻坚年行动，除了推出婚嫁礼金不超过5万元、举办婚事酒席均不超过20桌等措施，还出台了机关党员干部职工婚丧嫁娶活动指导标准，严格落实党员、干部操办婚丧喜庆等事宜报备制度，市委还把领导干部婚丧嫁娶规定落实情况纳入了述职述廉必报事项。据当地有关部门介绍，据不完全统计，目前，定西70%的出嫁方彩礼控制在5万元以内。

“高价彩礼的形成，除了一些人盲目追求物质财富外，还有陈旧观念和攀比心理在作祟。”贵州兴义市读者贺成说，因此，在治理高价彩礼陋习时，一方面要通过党纪法规、村规民约等予以规范治理，同时还要加强宣传引导工作，让公众都参与讨论，加大健康婚嫁文化宣传，推行婚事简办等文明新风。

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 07 版）