强身健体  老有所乐

傍晚，在吉林省长春市第二十一中学体育馆，一场气排球比赛正在紧张进行。决胜局赛况胶着，双方交替得分。14∶13，刘彤所在的队伍暂时领先，再得一分就能取胜。球来球往，刘彤在后场大力扣杀，得分，最终拿下比赛。她和同伴欢呼雀跃，拥抱庆祝。

气排球运动是一项集运动、休闲、娱乐于一体的群众性体育项目，深受中老年群体喜爱。在吉林省，已有36个县市区成立气排球协会或俱乐部，多项赛事活动有序开展。

气排球质量轻、下落速度慢，适合中老年人锻炼

刘彤今年56岁，曾是吉林省排球队队员，退役后便很少再打排球。前几年，以前的队友约着一起打排球，刘彤又燃起对这项运动的热爱，但几次下来，她的身体有些吃不消。在朋友的建议下，刘彤和队友们开始练习气排球，重拾运动快乐。

刚开始练习气排球，刘彤并不适应，“相比于硬排球，气排球质量轻、下落速度慢。”多交流、多学习、多琢磨，刘彤逐渐适应了气排球的打法。

今年53岁的钱永梅是吉林建筑大学的教授。2015年，她第一次接触气排球，就喜欢上这项运动。“我一直都有锻炼的习惯，接触气排球后，更是激发了运动兴趣。每次打球都特别开心，退休后也要继续打。”钱永梅说。

2017年，第十三届全运会增设气排球等群众比赛项目，钱永梅作为吉林队队员参赛。2021年，钱永梅和队友们再次参加了第十四届全运会气排球项目。“没想到50多岁了还能参加全运会。”

“我曾代表吉林队参加全运会群众比赛，代表长春市九台区中年女子气排球队拿过省运动会冠军。前不久，在通化市举行的吉林省第一届社区运动会上，我所在的吉林省气排球协会队又拿了冠军！”这些经历，丰富了刘彤的退休生活，“最大的收获是感受到运动的快乐，并且结识了兴趣相投的朋友。”

多地成立气排球协会和俱乐部，参与者越来越多

球场上，中老年人和年轻人同场竞技，不落下风。看台上，观众热情观赛，兴致勃勃。

为什么气排球在中老年群体中深受欢迎？在吉林省气排球协会常务副主席、总教练谭世文看来，气排球的重量比硬排球轻大约100克，更适合中老年人掌控；对运动场地的要求也简单，一块羽毛球场地稍加调整就能进行气排球运动，降低了大众参与门槛。

今年67岁的谭世文曾是吉林体育学院排球专业教授，退休后，他投入到气排球的推广之中。“一开始，很多人都不知道气排球是什么，特别是中老年人，一听到排球，就摆摆手说运动强度太大，身体跟不上。”经过几年的努力，吉林省多地成立了气排球协会或俱乐部，面向群众进行培训，气排球运动的认知度和影响力逐步提升。2020年，吉林省气排球协会成立。

葛岩今年45岁，在接触气排球运动之前，她的运动经验很少。“以前也挺想锻炼，但找不到合适的运动，羽毛球等项目对我来说体力消耗太大，跑步和健身，一个人又不容易坚持下来。”在一次推广活动中，她接触了气排球，几次体验下来找到了乐趣。“气排球在运动量、竞技性、趣味性等方面均符合我的运动需求！”葛岩说。

“气排球老少皆宜，特别适合有运动热情的中老年群体。看着他们在球场上挥洒汗水，听着他们开怀的笑声，我们也能感受到激情与快乐。”吉林省体育局群众体育处处长张晓东说。

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 15 版）