安全医美如何不踩坑？专家：务必注意这些细节

近日，有关把“妆字号”化妆品用于面部美容注射的违规行为被媒体曝光，爱美者在医美过程中如何保持冷静与清醒，去伪存真，安全变美？近日，北京协和医院整形美容外科医生给公众提出了“避坑”建议。

有证的执业医师就可以开展医美治疗吗？

无照行医，无疑是人们进行医美治疗时最担心的“坑”。但是有职业医师资格的医生，就可以大刀阔斧开展医美治疗吗？

答案是否定的，并非执业医师就允许操刀医美。

北京协和医院整形美容外科主治医师肖一丁介绍，具有“医美主诊医师”资格的医师，才可以主持进行医美相关手术、操作甚至诊疗工作。医美主诊医师资格有严格的申请条件，从事美容外科的医美主诊医师，需要满足在整形美容外科领域工作满6年的条件；在国家卫生健康委相应网站也可以进行医师执业范围的查询。

医生提醒，部分机构会对医生的头衔进行虚假宣传，或在网站、公众号上分享经PS的术前术后对比图，不建议作为参考。

有医疗器械的批号产品就合规吗？

肖一丁介绍，每一个医疗器械在批准的时候都有相应的适应证，包括注射的层次、部位等。例如骨水泥是在临床应用中常见的修复材料之一，主要应用于各种骨质缺损的填充修复，然而，在部分机构的炒作下，一些不明就里的求美者接受了骨水泥头皮内注射，试图改善头骨的外观，最终由于注射后过大的张力导致头皮坏死。

那么，究竟如何选择医美机构和医美项目才安全靠谱呢？肖一丁提出三点建议。

其一，货比三家，前往多家医院或机构就诊，听取各方建议后综合决定。特别是正规医院，多多关注官方排行榜上全国整形领域靠前的科室和大夫们，虽然临床手术资源紧俏，但他们经验丰富，建议中肯，非常值得挂个号先做咨询。

其二，上网搜证，建议主要搜两点，先上“全国医疗机构查询”网搜索目标医美机构是否正规，再搜主诊医师的执业范围和学术成就。

第三，充实自己，多看大医院知名医生与科普学者发布的医美科普节目，面诊之前储备好相关知识，尽量与主诊医师减小信息差，以达到更为彻底的沟通咨询。(科普信息审核专家：北京协和医院西单院区党总支书记，整形美容外科副主任，主任医师龙笑)