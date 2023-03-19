国家健康医疗大数据研究院四方联盟在银川成立

中新网银川3月19日电 (记者 李佩珊)在3月18日举办的“源起银川共创未来”首届数字医疗健康银川峰会上，来自天津、深圳、山东、宁夏四地的国家健康医疗大数据研究院的负责人在银川共同签订《国家健康医疗大数据研究院四方联盟战略合作协议》，标志着国家健康医疗大数据研究院四方联盟正式成立。今后，四方联盟将开启联动协作模式为完善和共享医疗数据资源体系和智库，加快数字医疗科技成果转化。

2020年1月，国家卫生健康委批复由宁夏卫生健康委、科技厅、北京大学医学部及宁夏大学四方共建国家健康医疗大数据研究院(宁夏)。国家健康医疗大数据研究院(宁夏)自成立至今，以宁夏“互联网+医疗健康”示范省(区)建设和国家智能社会治理(健康医疗特色)实验基地——“互联网+医疗健康”智能社会治理实验基地建设为契机，构建了“一基地、多中心”的开放式研发平台，打造“政、产、学、研、资、管”六位一体的“互联网+医疗健康”发展生态圈，为构建现代医疗健康大数据产业链生态环境进行探索研究、资源整合和顶层设计。

此次成立的四方联盟将充分发挥自身优势，实现资源整合，凝聚合力辐射全国，形成全国健康医疗大数据研究应用战略布局。同时，四方联盟还将进一步加速全国健康医疗大数据科学研究及应用发展，落实数字中国、健康中国战略，共同创建未来医院新模式，推动全国卫生健康事业高质量发展。

会后，四方联盟还前往宁夏大学参加首次国家健康医疗大数据研究院四方联盟会议，就联盟合作内容、合作方式、年度工作计划等具体事宜进行讨论并达成共识。

当天，国家基本公共卫生服务项目糖尿病防治管理宁夏银川培训基地、银川市东西部数字医疗健康创新联盟、银川市互联网+护理延伸服务中心等11个项目还集中举行了揭牌仪式。