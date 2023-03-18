全国爱卫办等将开展第35个爱国卫生月活动

今年4月是第35个爱国卫生月。全国爱卫办、中央文明办、健康中国行动推进办近日印发通知，决定联合开展第35个爱国卫生月活动。

今年的活动主题为“宜居靓家园 健康新生活”。通知明确，要树立一批典型，弘扬爱卫新风尚。各地要加强宣传引导和典型报道，激发广大群众参与爱国卫生运动的热情。鼓励各地因地制宜建设爱国卫生宣教阵地，弘扬爱国卫生运动新风尚，服务群众、发动群众，提升群众的获得感、体验感和满意度。

同时，要筑牢“每个人是自己健康第一责任人”的健康理念和“文明健康绿色环保”的生活方式理念。在爱国卫生月期间，全国爱卫办将启动“爱卫新征程健康中国行”专项活动，进一步引导各地将节点性活动与经常性活动相结合，常态化开展爱国卫生运动。

通知要求，推动进一步强化城乡垃圾、污水、厕所等公共卫生设施建设，做好机场、铁路、公交、商超、写字楼等人员密集场所清扫保洁和消毒，完善环境卫生长效动态管理机制。聚焦与群众生活密切相关的环境卫生热点、难点问题，在背街小巷、老旧小区、城中村、城乡接合部、农贸市场等重点场所，深入开展环境卫生集中整治。针对春夏季传染病特点，广泛开展病媒生物防制工作，动员群众自己动手清理死角、清除积水、翻盆倒罐，组织专业防制队伍开展灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇活动，有效预防媒介传染病发生。（记者李恒）