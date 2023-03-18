“最美不过夕阳红”。安享幸福美满的晚年生活，是每位老年人的期盼，也是每个家庭的关切。

截至2022年末，我国60岁及以上人口28004万人，占全国人口的19.8%。截至2021年底，我国患有慢性病的老年人已超过1.9亿，失能和部分失能老年人约4000万。

未来，随着老龄化、少子化现象加剧，很多老人的晚年都要托付给养老机构。我国目前的养老服务基础比较薄弱，养老服务质量参差不齐，照护服务等供需矛盾较为突出。有的养老机构管理混乱，甚至还发生了伤害老人的现象。前不久就有媒体报道，一位73岁患阿尔兹海默症的老人在一家养老服务中心里被护工打伤。

积极应对人口老龄化，加强养老服务保障，关系国家发展全局和百姓福祉。事实上，养老服务的“短板”恰恰是其发展的“潜力板”。挖掘老龄红利，补齐发展短板，养老服务业或将成为“朝阳产业”。

其实，老年这个概念不是绝对的，而是相对的，在80岁的长者眼中，60岁的人仍然年轻。不同的年龄、健康、经济状况等因素下，养老需求也不同，因而要在“老有所为”和“老有所养”上下功夫，满足老年人多样化、多层次的养老服务需求。

“老有所为”方面，要践行积极老龄观，为老年人继续发光发热创造有利条件。从我国的人口年龄结构来看，低龄老人、活力老人是主体，这部分老人生活经验丰富、身体状况良好、有较强的社会参与意愿。“感动中国”2022年度人物集体奖花落13位“银发知播”，这些银发族为知识传播插上了互联网的翅膀，也印证了在新媒体赛道上年龄从来不是问题。调动、开发有就业能力和意愿的老年人力资源，不仅将有效缓解老龄化带来的压力，也将释放巨大的消费潜能。

“老有所养”方面，要进一步健全基本养老服务体系织密健康保障网。当前，很多地方都在探索医养结合养老服务模式，开展居家适老化改造，打造十五分钟居家养老服务圈，让老年人获取养老服务更加便捷可及、贴心暖心。例如在江苏省无锡市，老年人足不出户就能享受到在家住院、医保报销等医疗服务。而养老服务新需求催生的“老人助浴师”“老人陪诊员”等新职业，正成为就业市场上的重要增量。当然，让老年人安度晚年，提升养老企业服务质量也是重要一环。这不仅需要道德上的呼吁，更需要加大监管力度，促使相关机构规范发展。

老吾老以及人之老。着力构建老年友好型社会，让老年人的生活更舒心、更幸福，我们责无旁贷。（来源：经济日报）