豪士面包：发力品牌打造 扩展健康烘焙品类赛道

3月12日，高端烘焙品牌豪士在福建漳州举办了主题为“共创品牌蓝海”的战略新品发布会，发布了多款战略新品，扩展健康烘焙品类赛道。豪士新品受到广大经销商的青睐，在现场新品订货会环节，经销商短短2小时内支付订货额超3亿元，彰显豪士强劲的产品实力和渠道实力。

此外，大会公布了豪士2023年品牌升级战略，宣布将加大力度打造品牌流量蓄水池、创造品牌蓝海，现场与芒果TV、爱奇艺等展开战略合作签约，将通过热门综艺、电视剧等合作，提升豪士品牌影响力。

大会在豪士漳州生产基地举办，河南工业大学粮油学院院长赵仁勇、怡波资本创始人陈震川、湖南卫视副总监兼广告部主任万琳、爱奇艺娱乐营销品牌行业群总监刘颖倩等嘉宾，及近千名经销商出席，并参观了豪士超级智造工厂。

在消费升级趋势和快节奏生活方式的推动下，中国烘焙行业近年来迎来了快速发展，2014年起，中国大陆成长为仅次于美国的第二大烘焙市场。Euromonitor数据显示，2023年中国烘焙食品市场规模预计达3069.9亿元，其中，中国面包行业市场规模从2015年的271亿元增长到2020年的411亿元，2023年规模有望接近700亿元。

怡波资本创始人陈震川介绍，面包主食化在中国还处于起步阶段，未来中国面包行业充满了前景和想象，但与此同时，中国面包市场集中度低，低价竞争、产品同质化等现象严重，构建竞争壁垒的关键在于供应链建设。

供应链建设是豪士近年来的重点工作，早在2005年，豪士就开始了供应链建设的历程，成为中国早期开展自主供应链建设的食品企业之一，截至今年，豪士已在漳州、郑州建立了两大生产基地，陆续建设了六期工厂，占地面积近500亩，年产能达50亿。

“豪士坚持只用真材实料做好面包，为了让消费者吃到更好的面包，豪士打造了先进的生产供应链，进行集中采购、集中生产，进一步提高生产效率的同时，也得以和优质的原料供应商合作；近几年，我们还推动了品质安全体系的建设，做到品质安全的数据化，包括研发数据化，生产过程数据化；此外，我们的自动化生产流程，最大化地减少了人为因素干扰，实现了原料、产品、生产全程可溯源。”豪士食品董事长叶跃辉介绍。

在摸索供应链建设的近20年里，豪士不断与时俱进，结合前沿技术发展，打造超级供应链。

在研发上，豪士拥有40余项专利技术，成立了集产品研发、检测于一体的数字研发检测中心，自主研发自动化设备、开展设备改良和个性化定制，实现“一款产品一条专属生产线”，并通过检测中心对产品多项指标进行严格检测、首创破坏性实验检测，追求高于国标的产品品质。

在生产上，引进国际领先的自动化设备，升级智能视觉识别系统、智能称重和分拣系统、智能过滤系统、智能烘干系统等数字化系统，完善全产业链质量安全管理体系，实现从原材料投放到成品包装全过程的“0接触”，提升生产效率和产能的同时，也不断优化产品品质。

为让消费者、合作伙伴更直观地了解豪士自动化生产流程，豪士将工厂建设成透明、可视化的观光工厂，大会当天，近千名与会嘉宾在豪士工作人员的引领下，通过透明观光通道，参观了豪士产品从原料保存、生产到产品出炉、包装、仓储的全流程。此外，豪士正着力建设面包体验馆，让参访者直接体验面包生产的流程。

在发布会上，豪士推出了多款战略新品。叶跃辉介绍，此次新品的重要方向是布局健康品类赛道，除了在研发、生产、原材料等环节更注重产品的健康安全性，还开发了具有0蔗糖、0反式脂肪酸特点的新品。豪士研发管理人员介绍，豪士平均每个新品背后，都有几十道工序、200多次的实验和升级，研发周期通常需要1年左右，只有达到口感和品质平衡的临界点、经过检测中心的严格检测后，才能量产。此外，豪士不断优化产品保鲜技术，逐步用食品防腐代替化学防腐，研发方向也在积极靠近0防腐、低脂肪、高蛋白、高纤维。未来，豪士将针对老人、儿童、女性等不同群体研发产品，如针对儿童的的高营养高蛋白面包、针对老人群体的低糖高钙面包、针对女性的美容高纤维面包，让豪士面包成为不同人群营养健康的补充方案。

豪士把“我们只用真材实料做好面包”作为品牌宗旨，对产品品质的重视让豪士生产规模逐年扩大，受到广大经销商、渠道商的青睐，在现场订货会环节，短短2个小时内，千名经销商就支付了逾3亿元订货款。

在发布会现场，豪士正式发布了品牌3.0升级计划，宣布将更专注品牌价值的创造，将品牌打造成长期的、可持续的流量池，塑造高端烘焙品牌形象，并牵手芒果TV、爱奇艺，连投3档芒果TV旗下王牌节目《乘风破浪的姐姐3》《向往的生活7》《女子推理社》，登陆爱奇艺四档热播剧《狂飙》《狐妖小红娘》《七时吉祥》和《宁安入梦》。

湖南卫视副总监兼广告部主任万琳、爱奇艺娱乐营销品牌行业群总监刘颖倩与豪士现场举行了签约仪式，万琳致辞表示，在豪士之前，国内烘焙领域鲜少做巨额广告投放的品牌，豪士对品牌投入的重视，将有效推动终端购买，赋能广大经销商。

河南工业大学粮油学院院长赵仁勇指出，亚洲烘焙市场增长迅速，拥有广阔的发展前景，但面临着品牌同质化、品牌力较弱等问题，河南工业大学粮油学院与豪士深度合作多年来，见证了豪士对品牌、研发和人才的重视，这有利于改变行业集中度低、低价竞争现状，引领中国烘焙行业良性发展。

豪士品牌的历史渊源于1995年，28年来，豪士稳扎线下渠道，产品覆盖全国10万+网点，除了进驻沃尔玛、永辉、大润发等大型商超，更覆盖了广大便利店和夫妻店。在广阔的下沉市场，豪士表现出旺盛的生命力，豪士销售数据表明，以广东省为例，豪士产品在县级及以下网点覆盖率达60%。早在2018年，豪士年营收就已突破10亿大关。近年来，为将线下流量真正转化为品牌的长期红利，豪士开始发力品牌高端化。在这一方向的引导下，2015年来豪士无论在研发、生产还是销售端，都飞速发展。目前，豪士产品已出口泰国、缅甸、越南等东南亚多国，迈出了国际化的重要步伐。

豪士创始人叶跃辉指出，豪士的愿景是成为全球有影响力的烘焙企业:“让更多人吃到好面包，让世界爱上中国面包”。