从抗疫伟大实践中汲取奋进伟力

新冠疫情发生的三年多里，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。在世纪疫情与百年变局交织叠加的复杂局面下，面对病毒传播快、防控难与我国人口规模巨大、脆弱人群数量多的突出矛盾，我们高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效保护了人民群众生命安全和身体健康，交出一份“人民至上、生命至上”的答卷。党领导人民的抗疫实践，极不寻常、极不平凡，蕴含着开创更加美好未来的奋进伟力。

抗疫伟大实践充分证明，党的全面领导是应对风险、赢得胜利的根本。以习近平同志为核心的党中央，以强烈历史担当和强大战略定力，因时因势优化调整疫情防控措施，始终牢牢掌握抗疫主动。全党上下步调一致、9000多万名共产党员闻令而动、400多万个基层党组织成为坚强堡垒：高高飘扬在抗疫一线的党旗，鲜明昭示着党始终在人民群众身边、始终是群众最可信赖的依靠。在党的全面领导下，我们有效处置了多起聚集性疫情，成功避免了致病力较强病毒株的广泛流行，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。同时，坚持以高效统筹引领全局，打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，实现了“十四五”良好开局。

抗疫伟大实践充分证明，中国特色社会主义制度具有显著优势，是攻坚克难的重要保障。疫情来势汹汹，在党中央集中统一领导下，我们迅速建立上下贯通、协同高效的防控工作体系，形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，实现及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。我们充分发挥集中力量办大事的优势，坚持全国一盘棋，组织八方驰援、对口支援，集中优势打赢了一个个疫情歼灭战。通过公开透明发布信息，及时补上公共卫生体系等短板，在凝聚共识、科学决策基础上主动优化防控政策，不断提升科学性精准性。同时，我们高效统筹疫情防控和经济社会发展，推出一揽子政策，稳经济、增信心、保安全，锚定方向、推动高质量发展不松劲。三年来，我国经济保持4.5%的年均增长，为世界经济复苏提供强大动力。

抗疫伟大实践充分证明，坚持人民至上、生命至上，是中国抗疫始终不变的遵循。人民群众生命安全和身体健康是实现对美好生活向往的基本前提。大疫突袭时，党中央采取的所有防控措施都首先考虑尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命；病毒猖獗时，抵御一波波全球疫情大流行的冲击，最大程度降低了重症率和病亡率；病毒毒力减弱时，主动作出一系列重大调整，最大限度减少疫情对民生和经济社会发展的影响——贯穿始终的，是保障人民的生命健康和根本利益。从刚出生的婴儿到百岁老人都得到全力护佑；从武汉人喜欢吃的活鱼到上海人的当家菜“上海青”，都得到全力保供；集中收治的新冠患者，治疗费用由国家承担；全民免费接种疫苗、新冠治疗药物纳入医保……我国新冠死亡率保持在全球最低水平，有力兜住了民生底线，这是我们党执政为民理念的最好诠释。

抗疫伟大实践充分证明，中国人民不屈不挠的意志力和敢于斗争的精神，是战胜艰难险阻的力量源泉。三年多来，14亿多中国人民识大体、顾大局，团结一心、共克时艰，战胜了前所未有的困难和挑战。每个人都不畏艰辛，或向险而行，或默默坚守；每个人都做好自己健康的第一责任人，自觉遵守防控要求；每个人都为胜利作出了很大牺牲和贡献，展现出高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱情怀，铸就了伟大抗疫精神，充分彰显了中国精神、中国力量。同时，中国以天下为公的博大胸襟，全面开展抗疫国际合作，尽己所能助力各国抗疫，以实际行动推动构建人类命运共同体。新征程上，进一步坚定文化自信，弘扬伟大民族精神，增强中国人的志气、骨气、底气，我们必将在敢于斗争、敢于胜利中赢得更加伟大的胜利和荣光。（作者：王庆杰，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）