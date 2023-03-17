增强养老护理员职业吸引力

轻扶老人侧身，用毛巾一点点擦拭皮肤，再帮老人换上干净的衣物，王庆的这套动作麻利娴熟，躺在床上的老人连声夸好。

50岁的王庆，是江苏镇江句容市白兔镇幸福里养老综合服务中心的一名护理员。2019年，她的婆婆因脑溢血落下偏瘫。如何照顾失能老人？一开始，王庆手忙脚乱。

“我个子小，不仅婆婆上厕所扶不动，给她穿脱衣服时也经常疼得她直叫，在家康复那两年，效果并不理想。”王庆说。2021年3月，她带婆婆住进镇里的养老中心，既让婆婆得到专业照料，自己也参加技能培训。

岗前培训时，王庆感到养老护理并不简单。比如给失能老人穿衣服，要先穿偏瘫的手，脱衣服时却要先脱好的手——这是为了把宽松的力道留给老人身体薄弱的一侧。“以前我完全不了解，婆婆也无法准确地表达感受和需求。”

培训结束后，养老中心的老师傅又领着王庆实习了半年。2021年9月，王庆迎来了一次“大考”——养老护理员初级职业技能等级认定考试。

“考前，我与50多名学员一起，在职业技能培训学校再次接受专业培训。”王庆说。

这次专业培训标准更高、要求更严。“考试时，学员要一边做护理动作，一边口述知识要点。专业培训会强化学员的熟练度，更保障大家将养老护理知识理解吃透。”王庆的授课老师韩青介绍。

考取证书后，王庆成为一名独当一面的养老护理员，不光给婆婆服务，还和同事一起照料养老中心的20名老人。

按照传统技能提升路径，王庆要等2年以上才能考中级证书，考上中级证书后，再过2年才能考高级证书。但镇江市专门为这类紧缺人才培养开了绿灯——“以赛代训”。镇江市民政局养老服务处处长陈正革介绍，目前，镇江60周岁以上老年人口有80多万人，养老护理员才1500多人，“以赛代训”是扩充人才供给的有效渠道。

去年9月，王庆参加“以赛代训”，系统学习了鼻饲照料、心肺复苏、压疮护理等更专业的护理内容，在句容市养老护理职业技能竞赛中，她取得理论、实操“双合格”，获得高级职业技能等级证书。王庆说，自己从中感受到了职业自豪感，打算在精进技能的道路上继续努力。

在王庆的同事中，还有一名90后护理员许涵。她毕业于南京医科大学康复治疗本科专业，除了养老护理员高级职业技能等级证书之外，还拥有初级康复治疗士和初级社工资格证书。

“大学毕业后，我先在医院工作，考取了初级康复治疗士证书，随后转行到养老机构。”许涵说，她在工作中发现，老人不但需要康复护理，更需要心理关爱，于是又萌生了考社工证的想法。

“养老中心很支持我，不仅免费培训，考取证书后，还发给我一笔奖金。”现在，许涵已经“一专多能”，既能缓解老人们的肢体病痛，还组织各种集体活动，为老人们带来快乐。

“因证涨薪”，在镇江，获益的不只许涵一人。镇江市民政局规定，对取得初级、中级、高级技师职业技能等级证书的养老护理员，在养老护理岗位从事工作满2年后，分别给予500至5000元以上的一次性岗位补贴。对符合条件的中专、大专、本科养老护理从业人员，再给予1万元以上的入职奖励。

“政策激励下，希望有越来越多专业的年轻人加入养老行业。”陈正革说。

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 19 版）