办好家政服务业这个爱心工程

家政服务业是朝阳产业，既能满足无数家庭抚小、养老的需求，还能满足进城务工人员的就业需求。期待在全社会共同努力下，行业规范化和职业化建设持续加快，让家政服务业真正成为一项爱心工程

三部门联合印发《养老和家政服务标准化专项行动方案》，提出到2025年将出台100项养老和家政服务领域标准；作为全国成人教育系统首个家政学本科专业，上海开放大学“家政本科班”再次实现顺利招生，未来将为行业输送高质量人才；广东东莞宣布，33个镇街（园区）实现家政服务进社区全覆盖……近期，各部门各地区接连出台新举措，为家政服务业实现高质量发展提供制度保障。

家政服务业对促进就业、保障民生具有重要作用。随着经济社会的发展，消费者对居家养老、康复护理、育婴育幼、烹饪保洁等家政服务需求呈现刚性增长。有数据显示，2022年，93.8%的消费者使用过家政服务。与此同时，家政服务业也满足了进城务工人员的就业需求。商务部数据显示，截至2021年，中国家政服务从业人员已超3000万人，约有90%的人员来自农村地区。

尽管家政服务业发展潜力巨大，但面临的问题也不少。“符合要求的育儿嫂真难找”“家政服务虽有标准，但遇到什么样的服务人员却常要看运气”……消费者诉求的背后，折射的正是家政服务行业存在的有效供给不足、行业发展不规范、群众满意度不高等短板。

推动家政服务业高质量发展，离不开政策的持续发力。针对行业发展的痛点，去年12月，国家发展改革委等部门印发《关于推动家政进社区的指导意见》，提出引导社区家政服务人员100%持证上门，到2023年底，重点地区社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上。

顶层设计日益完善、政策落地不断加速，一些制约行业发展的问题正在得到解决。比如，行业标准化程度持续提升，培训课程也更加完善。以保洁为例，门窗、地面、电器、家具等分类服务标准达100多项。

推动家政服务业高质量发展，离不开社会各界的共建。家政服务业，关键在人。既需要有合理的经营体系，帮助乡村劳动力“走出去”；也需要完善的培训体系，确保服务人员具备基本技能；更需要成熟的市场机制，保证服务人员留在城市和岗位上。与此同时，还要研究推进家政领域平台灵活就业人员职业伤害权益保障工作，让家政服务员群体更安心、更有保障地工作。

推动家政服务业高质量发展，也离不开消费者的支持。家政服务业的特殊之处在于，这项工作需要付出更多责任与爱心。家政服务者直接进入家庭，双方需要建立高度信任的紧密关系。这既要求双方真心付出、以诚相待，也要求行业加强信用建设，将双方信任关系涵养在行业标准、主体责任以及家政人员上岗培训与信用记录之中。唯有如此，才能促进家政服务业质量进一步提高，实现专业化、规模化、品牌化发展。

抚小、养老，是无数家庭的需求。我们期待在全社会共同努力下，行业规范化和职业化建设持续加快，让家政服务业真正成为一项爱心工程。

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 19 版）