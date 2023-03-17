把让人民宜居安居放在首位

习近平总书记指出，“城市建设必须把让人民宜居安居放在首位，把最好的资源留给人民”“实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”。

《政府工作报告》提出，“实施城市更新行动”，将其作为着力扩大国内需求的工作重点之一。实施城市更新行动，根本目的是提升人民群众获得感、幸福感、安全感。要坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境。

我国的城市更新行动已取得哪些进展，给百姓带来哪些获得感？今年，城市更新行动将重点从哪些方面着手？记者进行了采访。

使城市更健康、更安全、更宜居，成为人民群众高品质生活的空间

习近平总书记指出，要更好推进以人为核心的城镇化，使城市更健康、更安全、更宜居，成为人民群众高品质生活的空间。

专家表示，实施城市更新行动，是推动城市高质量发展的重要举措。过去5年，我国常住人口城镇化率从60.2%提高到65.2%，已经步入城镇化较快发展的中后期，正在转向全面提升质量的新阶段。

山东省住房和城乡建设厅厅长王玉志认为，以城市更新为抓手，推动城市开发建设从粗放型外延式发展转向集约型内涵式发展，是推动城市高质量发展的必然要求。

实施城市更新行动，是提升人民生活质量的重要举措。河南省南阳市委副书记、市长王智慧说，近年来，南阳市针对住房、教育、医疗等供给质量不高的问题，大力实施高品质生活创造行动。2022年改造提质城镇老旧小区351个，新建改扩建公办幼儿园27所、寄宿制中小学25所，努力补齐基础设施和公共服务设施短板，让城市生活更有温度。

“城市更新不仅是民生工程，更是一项发展工程。”安徽省滁州市委副书记、市长吴劲表示，实施城市更新行动是坚定实施扩大内需战略、构建新发展格局的重要路径，有利于充分释放发展潜力，培育发展新动能。

聚焦居民所思所想所盼所急，各地大力实施城市更新行动，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。2022年，我国实施城市燃气、供水、排水、供热等管道老化更新改造，开工项目1.69万个、完成投资近千亿元。2019年至2022年，全国累计新开工改造城镇老旧小区16.7万个，惠及居民2900多万户，完成投资6600多亿元。

努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园

实施城市更新行动是一个系统工程。专家表示，要深刻领会实施城市更新行动的丰富内涵，着力打造宜居、韧性、智慧城市，努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园。

——推进老旧小区改造，建设完整社区。

老旧小区改造是提升人民群众获得感的重要工作，也是实施城市更新行动的重要内容。住房和城乡建设部有关负责人表示，今年，我国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上，完成投资2000亿元以上。

“老旧小区改造既要完善水、电、气等生活设施，改善人居环境，也要加强社区服务，提升养老、托育等服务功能。”北京市建筑设计研究院有限公司总建筑师、总规划师吴晨认为，要把城市规划好、建设好、管理好，实现从好房子到好小区、好社区、好城区，不断满足人民群众对美好生活的需求。

“我国已经进入老龄化社会，推进老旧小区改造要加强养老设施建设，积极开展养老服务。”国家电网江苏泰兴市供电公司六级职员张强说，要积极探索运用大数据等技术创新，为独居老人居家情况精准“画像”，保障居家安全。

——抓好城市生命线安全工程建设，增强安全韧性。

加快推进燃气管道等老化更新改造，有助于增强城市安全韧性。广东省汕头市金平区建筑工程质量与安全中心副主任张赟介绍，近年来，汕头积极健全城市生命线安全工程管理制度，制定数字化城市管理平台，保障市政基础设施安全运行。

据介绍，今年，我国将新开工城市燃气管道等老化更新改造10万公里以上，改造建设雨水管网1.5万公里以上。张赟表示，应加快城市燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理信息系统整合，推进智能化感知设施建设，推动实现城市基础设施运行监测“一网统管”。

——加强城市历史街区、历史建筑保护传承，留住乡愁记忆。

一个城市的历史遗迹、文化古迹、人文底蕴，是城市生命的一部分。截至2022年，全国共划定历史文化街区1200余片，确定历史建筑5.95万处。“城市更新并不意味着大拆大建，要以彰显地域特征、民族特色和时代风貌为核心，加强历史文化保护和活化利用。”中国城市规划设计研究院副总规划师张广汉认为，相对文物而言，历史文化街区是典型的活态文化遗产，其保护工作涉及面广，是一个需要统筹民生、安全、社会治理、人居环境等多方面的系统工程。

——推进城市数字化基础设施建设，促进智慧转型。

近年来，借助5G、大数据、云计算、人工智能等新技术，智慧城市建设加快推进，助力提升城市管理水平和运行效率。“城市更新既要建好‘面子’，也要做实‘里子’。”吴劲告诉记者，今年滁州市将全面用好“城市大脑”，加快推进智慧城市指挥调度中心和展示体验中心建设，新增10个以上智慧应用场景。

推动智能建造与建筑工业化协同发展，是新型城市基础设施建设的一项重要内容。中建三局党委书记、董事长陈卫国表示，实施智能建造，有助于推动城市绿色低碳发展，同时能够催生一批新产业新业态新模式，打造城市经济发展新引擎，“要进一步完善配套政策，着力在城市信息模型基础平台、城市生命线、智慧社区等领域拓宽智能建造场景应用，助力建设智慧城市。”

顺应城市工作新形势、改革发展新要求、人民群众新期待

习近平总书记指出，做好城市工作，要顺应城市工作新形势、改革发展新要求、人民群众新期待，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民城市为人民。

专家表示，实施城市更新行动，要找准群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题，扎扎实实补短板、强弱项。

“实施城市更新行动，要充分尊重群众意愿，主动问计于民、问需于民，将项目打造成群众满意的民生工程、民心工程。”王智慧说，今年南阳市将持续推进城市更新，新建一批公园、公共停车场，补齐地下管网、防洪排涝等基础设施短板，构建宜居、韧性、智慧城市。

“城市是一个生命体，为了健康也要定期‘体检’。”王玉志认为，要完善城市体检制度，查找影响城市可持续发展的短板弱项，逐步形成分层级、多目标、有特色的指标体系，挖掘城市问题的深层次原因，科学提出解决方案。

实施城市更新行动，还需推动多元主体共同参与。“城市更新项目往往实施周期长，资金来源渠道有限、收益不高，还要协调居民多样诉求，要充分调动社会资本参与积极性。”吴晨建议，应拓宽融资渠道，加强信贷等方面支持，挖掘社会资本设计、运营、管理能力，鼓励城市更新设计建设运营一体化，通过长效运营收入来平衡更新改造投入。

全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，持续实施城市更新行动，着力在增进民生福祉、创造高品质生活上展现新作为，必将为人民群众创造更加幸福的美好生活。

（本报记者贺林平、李蕊、游仪、亓玉昆、尹晓宇、吴君参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 19 版）