在发展中持续增进民生福祉

万里山河，万象更新。春天里，在海内外瞩目中，全国两会胜利闭幕。

小康梦、强国梦、中国梦，归根到底是老百姓的“幸福梦”。习近平总书记深刻指出：“增进民生福祉是发展的根本目的”“要多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义”。全国两会期间，民生始终是媒体和公众高度关注的领域。前不久，在人民网开展的2023年全国两会调查中，“教育人才”“社会保障”“就业优先”等入选十大热词。民生连着民心。民生稳，人心就稳，社会就稳。

数字见证不凡历程，彰显民生温度。过去一年，城镇新增就业1206万人，新增减税降费超过1万亿元，脱贫人口务工规模超过3200万人；过去五年，新增劳动力平均受教育年限从13.5年提高到14年，基本养老保险参保人数增加1.4亿、覆盖10.5亿人，全国财政支出70%以上用于民生。着眼今年发展主要预期目标，《政府工作报告》提出国内生产总值增长5%左右，居民收入增长与经济增长基本同步……体现了“民之所盼，政之所向”。

治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。新时代以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们党书写了不负人民的发展答卷，人民生活全方位改善。从打赢脱贫攻坚战，近1亿农村贫困人口脱贫，到高效统筹疫情防控和经济社会发展，取得疫情防控重大决定性胜利；从居民人均可支配收入增长到36883元，到建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系……十年砥砺奋进，民生福祉不断增加，百姓幸福感成色更足。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，我们党必须始终坚持人民立场，赢得最广大人民衷心拥护，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴伟力。

民生无小事，枝叶总关情。保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。党的二十大作出增进民生福祉、提高人民生活品质的重大部署。党的二十届二中全会强调“要着力加强保障和改善民生各项工作”。必须清醒认识到，我国是一个发展中大国，仍处于社会主义初级阶段，发展不平衡不充分问题仍然突出。当前，我国改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复的基础尚不牢固，各种超预期因素随时可能发生。越是在这样的时候，越要兜牢民生底线、着力改善民生，落实落细就业优先政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高公共服务可及性和均等化水平，以行动践行“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。

大道如砥，不负人民。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。立足开年，展望全年，始终把人民放在心中最高位置，一切以人民利益为重，想人民之所想，行人民之所嘱，进一步做好惠民生、暖民心、强信心工作，着力解决人民群众急难愁盼问题，我们必能凝聚人心、汇聚众力，实现新征程的良好开局。

《 人民日报 》（ 2023年03月16日 04 版）