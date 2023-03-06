张伯礼代表：建议用人工智能技术改造医药传统产业

人民网北京3月6日电 （记者乔业琼）“全面采用AI技术，智慧制药能够为制药企业带来从研发、生产、流通到终端消费全链条的质量提升。”在2023年全国两会上，全国人大代表、中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼建议，设立生物医药制造重大专项，支持智能制药关键技术与装备研发，鼓励生物制药装备的发展，重点提升生物疫苗等防疫防控产品的应急生产能力。

绝大部分企业尚未建立数字化制药生产线

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，涵盖生物技术产业、制药产业、生物医学工程产业等多个方面。近年来，在利好政策引导下，我国生物医药产业驶入发展“快车道”，一系列新产品新服务为保障人民生命健康提供了新助力。

全国人大代表、中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼。受访者供图

“但总体而言，我国制药产业信息化、智能化水平还不高，绝大部分企业实现了机械化制药，但尚未建立数字化的制药生产线。”张伯礼建议，提升医药制造技术水平，大力扶持行业整体升级。

他分析，智能制造能够帮助制药企业增强质量控制、降低质量风险，还可以帮助制药企业提升效率、优化成本。

同时，智能制造系统通过生产、质控、物流、营销、人力等环节的互联互通，实现生产资料的最优化调度，提升生产效率。智能制造可以帮助制药企业发展新的运营模式。通过与生产供应上游供应商和下游用户的相关系统对接，制药企业可以合理高效地利用大健康数据、医疗大数据，制定更有针对性的研发方向和市场战略。

引领全行业数字化转型，促进药品制造技术升级

随着健康中国建设全面推进，居民健康消费升级，要求医药工业加快供给侧结构性改革，更好地满足人民群众的美好生活需求。

“建议提高药品、医疗器械全生命周期质量管理水平和产品品质，推动医药工业高端化、智能化和绿色化发展，促进互联网、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术和制造体系融合，提高全行业质量效益和核心竞争力。”张伯礼说。

他建议，创新和优化药品审评政策，鼓励在保障药品质量的前提下，积极推进绿色智能制造技术在制药工艺改造与提升中的应用。

此外，出台药品优质优价、纳入医保及集采等相关政策，引导企业在工厂设计、生产制造、物流仓储、经营管理等各个环节应用数字化技术，提高精益管理和质量控制水平，鼓励有条件的企业建设智能工厂，引领全行业数字化转型，促进药品制造技术升级。

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