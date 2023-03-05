赵宏委员：建议鼓励多元主体参与 推进健康医疗数据共享

人民网北京3月5日电 （记者乔业琼）“建议尽快出台健康医疗数据实施细则，明确地方数据治理的投资模式和考核标准，统一数据的格式和术语等，对患者的诊疗记录进行串联，便于分析，确保数据质量能够满足研究者的需求。”在2023年全国两会上，全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科副主任赵宏建议。

建议出台健康医疗数据实施细则

“十四五”时期是全民健康信息化建设创新引领卫生健康事业高质量发展的重要机遇期，也是以数字化、网络化、智能化转型推动卫生健康工作实现质量变革、效率变革、动力变革的关键窗口期。

《“十四五”全民健康信息化规划》显示，“十三五”期间，我国全民健康信息平台初步建成，省统筹区域全民健康信息平台不断完善，实现各级平台联通全覆盖。全国建成1700多家互联网医院，7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，260多个城市实现区域内医疗机构就诊“一卡（码）通”，2200多家三级医院初步实现院内互通。

全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科副主任赵宏。受访者供图

“就精准医疗发展来说，临床医学的发展已步入精准医疗时代，而健康医疗数据共享应用则是精准医疗高质量发展的必要前提。”赵宏建议，尽快出台健康医疗数据实施细则，在数据共享上制定数据共享应用的全流程管理办法，为地方实施提供依据，在数据审核上制定健康医疗数据分类分级标准，综合数据等级、使用用途等要素，制定公开、客观的评价标准。

“而在使用方式上，要及时评估合理利用数据的安全技术，探索‘数据可用不可见’的远程数据共享，提升研究者的工作效率；在数据跨境等法律法规持续完善的同时，也需及时发布指导意见，支撑科研成果跨境交流等活动开展。”赵宏说。

鼓励多方参与健康医疗数据共享应用

数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。

“但是，当前我国健康医疗数据管理者仍面临不敢共享、不愿共享的困境。”赵宏建议，尽快制定健康医疗数据共享利益分配原则，指引数据平台监管方、运营方、使用方等多方参与者在规定范围内探索建立数据共享的收费标准、应用成果转化的收益分配方式等。

赵宏说，在精准医疗领域，药械企业是数据应用生态建设的中坚力量，能够哺育创新、支撑数据应用新生态的形成，可支持地方政府达成促进公立医院高质量发展、人民健康提升、新兴产业发展的整体目标。

他建议，鼓励多元主体参与健康医疗数据共享应用。希望从政策上鼓励医疗机构、科研院校、药械企业等在内的多元主体共同参与健康医疗数据共享应用，构筑良好的健康医疗数据协作生态环境。