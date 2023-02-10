三年抗疫，“中国之制”发挥显著优势

四川建立健全县、乡、村分级分区包片联系服务农村重点人群工作机制，对重点群体逐个落实乡镇干部、村干部、公安干警、医务工作者和网格员“五包一”制度；江苏各地依托新时代文明实践中心（所、站），引导志愿力量及时补位、提供支撑，帮助重点人群渡过难关；浙江整合30多万名网格员，以及村社党员干部、包联下沉干部、群团组织、志愿者等各方力量，组建村社“万支小分队”，为群众提供抗疫暖心服务……疫情防控进入新阶段，各地创新方式方法，以制度凝众力、聚合力、增效力，筑牢守护人民群众安全健康的坚固屏障。

制度优势，在平时更在战时。一声令下，千里驰援；统一调度，协同推进；多线并举，进退有序……回望抗疫这三年，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果，我国社会主义制度的优势发挥了重要作用。面对来势汹汹的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、果断决策，以非常之举应对非常之事，领导组织党政军民学、东西南北中大会战，团结带领全党全军全国各族人民开展了一场艰苦卓绝、气壮山河的伟大抗疫斗争。从成立中央应对疫情工作领导小组，派出中央指导组，建立国务院联防联控机制，到健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，再到迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局……在抗击世纪疫情的大战大考中，中国共产党领导和我国社会主义制度优势进一步彰显，展现出抗击疫情、化解危机、应对变局的强大效能。

衡量一个国家的制度是否成功、是否优越，一个重要方面是看其在重大风险挑战面前，能不能号令四面、组织八方共同应对。面对突如其来、反复延宕的新冠疫情，中国制度经受住“压力测试”，交出了优异答卷。疫情来袭，医疗卫生系统尽锐出战，全国340多支医疗队、4.2万多名医护人员，星夜驰援、奔赴一线；19个省份吹响冲锋号、划分责任田、明确任务书，对口支援疫情严重地区，倾尽全力、不胜不退；广大基层党组织挺立一线、凝聚力量，广大党员干部闻令而动、冲锋在前；数以千计企业迅速转产，仅用35天将全国口罩日产量提升约13.5倍；2023年春节期间累计下沉干部380多万人次参与农村疫情防控、乡镇卫生院和社区卫生服务中心累计对65岁以上的重点人群上门服务和随访989.7万人次……从荆楚大地到万里神州，从疫情突袭到防控转段，三年来我们充分发挥制度优势，坚持全国一盘棋，迅速组织动员起各方面力量，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。抗疫斗争伟大实践雄辩证明，我国社会主义制度具有非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，能够充分发挥集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势。

“经国序民，正其制度。”三年抗疫，我们更加深刻地认识到，“中国之制”具有显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证，是亿万人民迎接挑战、攻坚克难的信心之源。新征程上，进一步坚定制度自信，善于运用制度力量应对风险挑战冲击，把我国制度优势更好转化为国家治理效能，我们一定能经受住一次次风险考验，不断化危为机、浴火重生，开辟更加美好、更加幸福的未来。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 05 版）