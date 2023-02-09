开学后如何统筹疫情防控和教育教学？教育部回应

人民网北京2月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群、重点机构、重点场所疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，儿童是需要重点保护的人群，在中小学开学之后，将重点采取哪些疫情防控措施，来保障师生的健康和校园正常教育教学秩序？

教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊表示，中小学数量巨大，在校学生人多密集，年龄偏小，而且活泼好动，个人防护能力相对较弱，可以说在疫情防控期间，保障中小学生健康的难度大，保障中小学正常教学秩序的任务重。

刘培俊介绍，今年春季中小学开学后，教育部门将指导中小学全面落实国家疫情防控“乙类乙管”的政策要求，按照学校疫情防控的操作指南，统筹疫情防控和教育教学，重点做好三个方面的工作：

第一，确保学生身心健康。开学返校前一周，要求学生居家每日开展健康自测。返校后，连续7天开展健康监测，要动态掌握师生的健康状况，做好健康服务跟进。师生入校时要测量体温，发现发热等症状的师生及时采取留观等相应措施。

要落实中小学校晨检和午检制度、传染病疫情报告制度、因病缺勤缺课追踪登记制度等，建立学生健康的信息电子台账，提高校园疾病监测预警的信息化水平。同时，提醒督促师生，出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状时，不带病到校工作或者学习，引导师生做好康复期健康管理，不组织、不要求康复期的师生参加剧烈活动。

指导学生健康饮食、规律作息、适度运动、日常防护，树牢健康第一的理念，履行个人防护的责任。学校还要根据实际需要，为学生提供针对性的心理健康教育、心理咨询指导和心理援助服务，引导学生形成并保持积极向上的健康心态。

第二，保障学校正常秩序。中小学校充分做好教育教学准备，没有疫情的地区，学校开学后开展正常的线下教学活动，针对学生学习实际情况，合理安排教学进度，认真执行国家的课程方案和课程标准，确保教育教学质量。

第三，增强学校的防疫能力。教育部门将会同有关部门，支持加强中小学卫生室、保健室的建设，配齐医护专业人员，配备充足必要的药品、医疗设施设备和抗原检测试剂等防疫物资。