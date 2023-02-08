重庆培育发展养老托育服务业

本报重庆2月7日电 （记者王欣悦）记者近日从重庆市发展改革委获悉：《重庆市贯彻〈养老托育服务业纾困扶持若干政策措施〉工作方案》（以下简称《工作方案》）日前正式印发。根据《工作方案》，符合条件的养老服务机构和托育服务机构（以下简称“养老托育服务机构”）可享受房租、税费减免，并获得社保、金融等支持。

房租减免方面，《工作方案》提出，养老托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，自2022年9月1日起，一律免除租金到2022年12月31日。出租人减免租金的可按规定减免当年房产税、城镇土地使用税，对减免养老托育小微企业和个体工商户承租人房屋租金的出租人，鼓励国有银行按照其资质水平和风险水平给予优惠利率质押贷款等支持。

税费减免方面，自2022年1月1日起至2024年12月31日，对符合条件的养老托育服务机构减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等“六税两费”。

社保支持方面，延续执行阶段性降低失业保险费率至1%，政策执行至2023年4月30日。对不裁员、少裁员的养老托育服务机构，实施失业保险稳岗返还政策。受疫情影响经营出现暂时困难的养老托育服务机构，可申请阶段性缓缴养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分，缓缴期间免收滞纳金。

金融支持方面，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款。支持符合条件的养老企业发行公司信用类债券，拓宽养老企业多元化融资渠道。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 13 版）