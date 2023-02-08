智能电视如何留住用户

最大程度发挥智能电视庞大内容池的吸引力，还需进一步打通内容生态隔断，调整视频产品定价策略，根据用户反馈优化使用体验

海量内容、丰富应用、大屏享受……近年来，更“聪明”的智能电视，逐渐走进千家万户。然而，不少消费者发现，一些智能电视机存在开关机广告无法消除、观看视频平台内容需要购买会员等情况。有时即便开通了会员，想看平台上某些类别的节目，还得再次充值购买。

不同于以往将售卖硬件作为主要盈利方式，如今的电视厂商，将经营目光转向更为分散的使用场景。市面上的智能电视，大多数预装了各种视频平台。用户在大屏端完成会员充值，电视厂商就能获得一定比例的分成，这成为电视厂商重要的收益来源之一。一家电视生产企业的2022年半年报显示，最赚钱的业务正是智慧显示终端，利润占比达71.29%，营收占比达80.78%。有营收和利润双增长的激励，智能电视里的视频平台越装越多，会员收费种类也越分越细，有的电视厂商还推出自家会员体系。靠预装视频平台创收，这种经营模式正被越来越多电视厂商所倚重。

除了日益变多的会员项目，各种商业广告也是智能电视的常客。人民网财经研究院发布的《2021年智能电视开关机广告调研报告》显示，近九成消费者家中的智能电视存在开关机广告。除此之外，还有视频播放前的广告、窗口广告、贴片广告等。这些广告，如果不购买会员，往往难以关闭或跳过。广告法明确规定：“利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。”智能电视的广告，同样属于利用互联网从事广告活动。电视厂商理当加强自律、加快整改，还消费者以良好的收视体验。

电视厂商创新营收模式无可厚非，竞争快速成长的消费细分市场也符合商业逻辑。但产品更新迭代、市场策略调整，不能忽视消费者权益、社会公共利益，更不能只盯着用户的钱包。据统计，2022年中国彩电市场全渠道零售量规模为3634万台，同比下滑5.2%。同时，当前电视机的日均开机率已经下降到不足30%。这其中固然有智能手机、平板电脑等移动终端争夺注意力的因素，但观看电视体验感的降低、各种套路导致消费者不满意，也是重要影响因素。多屏时代，如何以更丰富的内容、更优质的体验留住观众、吸引更多用户，值得广大电视厂商认真思考。

家电消费是扩大内需的重要方面。智能电视聚合了广播、电视和各大视频平台内容，能满足用户个性化观看需求。不过，中国每百户家庭电视机保有率已经突破100台。在内容与服务变得日益多样化的当下，智能电视操作越简便、功能越人性化，越能获得消费者的青睐。让智能电视走进更多家庭，最大程度发挥智能电视庞大内容池的吸引力，还需进一步打通内容生态隔断，调整视频产品定价策略，根据用户反馈优化使用体验。

有效需求往往是通过高质量供给创造出来的。当前，居民消费不断升级，基于互联网平台的消费空间在持续拓展，消费者自由选择、自主消费的意愿也更为强烈。学会倾听用户声音，不断提升电视产品对不同年龄阶段用户的友好度，让消费者享受到品类更多元、性价比更高的优质视频内容服务，才能进一步释放家电市场的消费潜力，更好满足消费者需求，实现口碑和市场双丰收。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 05 版）