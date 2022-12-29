青岛打造“补充工伤保险”与“伤养服务”相结合的新型工伤保障制度

日前，青岛市启动试行“补充工伤保险”与“伤养服务”相结合的新型工伤保障制度，为全国构建多层次工伤保障体系打造“青岛样板”。

补齐短板

完善多层次工伤保障体系

多层次工伤保障体系建设关乎民生福祉、关系社会稳定，党和国家高度重视。近年来，青岛市持续推进重点行业企业参保扩面，创新工伤保险智能化服务平台，推进预防、补偿、康复“三位一体”工伤保障体系建设，各项工作取得了明显成效。2022年，全市基本工伤保险参保单位27.5万户，参保职工325.16万人，比2021年底增长10.2万人。但随着全面改革深化、产业结构调整以及互联网经济等新经济形式的不断涌现，使基本工伤保险制度逐渐面临现实困境与挑战，亟需通过建立健全多层次工伤保障体系来予以妥善解决。

青岛市人力资源和社会保障局通过对青岛市近年来工伤保险数据模型测算和对工伤重症群体的入户调查，科学分析工伤保险基金、用人单位负担比例构成及工伤群体的实际需求，借鉴国内其他地区补充工伤保险的运行经验，制定出台了《青岛市补充工伤保险办法（试行）》和《关于开展工伤一至四级人员伤养服务试点的通知》两项配套政策，建立了由政府引导、用人单位自愿参保、商业保险公司具体承办的“补充工伤保险”与“伤养服务”相结合的工伤保障制度，并获得国家级智库——中国劳动和社会保障科学研究院专家高度认可。

精准施策

聚焦三个重点保障内容

青岛市创新构建“补充工伤保险”和“伤养服务”相结合的新型工伤保障制度。

一是聚焦覆盖人群扩面。补充工伤保险分为基本工伤补充保险和职业伤害保险，基本工伤补充保险面向已依法参加基本工伤保险人员（含按工程建设项目参保人员、基层快递网点优先参加工伤保险人员以及实习见习学生、家政服务人员和村居“两委”工作人员）。职业伤害保险面向用人单位或互联网平台招用的灵活就业人员：已经依法参加基本工伤保险的用人单位招用超过法定退休年龄（不超过65周岁，含65周岁）的从业人员；通过互联网平台注册并接单，提供网约车、外卖或快递等劳务的人员；用人单位招用无劳动关系的灵活从业人员；未纳入国家工伤保险制度范围的其他从业人员。

二是聚焦企业经济负担与劳动纠纷。基本工伤补充保险涵盖用人单位经济负担较重的停工留薪期护理补助金、停工留薪期工资补助金、一次性伤残就业补助金；职业伤害保险涵盖易产生劳动纠纷的一次性身故赔偿金、一次性残疾补助金、职业伤害医疗补助金。

三是聚焦工伤一至四级人员伤养服务。为妥善解决工伤一至四级人员住院难、保障水平低及家庭负担重等问题，青岛市面向该群体推出以居家伤养服务和住院伤养服务为内容的工伤一至四级人员伤养服务试点项目。商业保险公司积极参与该试点项目的实施，按照补充工伤保险的规定给予适当补助。

创新突破

汇集四大惠企惠民特色

青岛市补充工伤保险坚持惠企惠民、稳健可持续发展原则，具有以下四大典型特色：

一是职业人群应保尽保，兜牢民生保障底线。通过设置职业伤害保险保障，将游离于基本工伤保险制度之外的灵活就业人员纳入保障范围，进一步扩大了多层次工伤保障体系的覆盖人群，基本实现了职业人群的应保尽保，兜牢民生保障底线，让广大参保人员共享经济社会发展成果，是对党的二十大报告提出的健全覆盖全民的多层次社会保障体系的精准响应。

二是低费率高保障，助力企业纾困解难。基本工伤补充保险参保缴费不细分行业类别，缴费方式可根据企业自身经营状况自由选择，降低企业参保成本，对参保企业发生工伤事故时负担最重的几个环节进行精准保障，补偿比例高达80%；职业伤害保险在同等缴费标准下，保障水平高于普通意外险，在保障了伤残职工基本劳动权益的同时，可进一步缓解因劳动关系界定问题产生的劳动纠纷，进而降低了企业的经营负担，让企业“轻装上阵”。整体保障措施对促进多业态共存下的中小微企业可持续发展意义重大，也体现了政府精准施策、维护城市营商环境的智慧和决心。

三是伤养服务全国首创，后期康复更加安心。发挥本市长期护理保险优势，在全国率先推出工伤一至四级人员伤养服务，实现补充工伤保险与基本工伤保险、基本医疗保险、长期护理保险的有机衔接。为工伤一至四级人员制定个性化的伤养服务治疗方案，有助于改善其生存和生活质量，减轻家庭的经济、照护负担，同时也可解决部分失能职工住院难、住院贵问题，提高资金使用效率、促进社会资源合理配置。

四是线上线下双向联动，投保理赔更加便捷。打通为企服务全链条，为用人单位提供高效、便捷、贴心的“一站式”服务，让企业“少跑腿”“更省心”。线上“一键式”办理：用人单位可以通过青岛人社统一公共服务平台进入补充工伤参保模块，按平台有关提示办理补充工伤保险投保缴费、保全（参保人员正常增加或减少、变更申请、停保服务）、理赔等全流程业务。线下“一窗式”办理：商业保险公司驻点区市社会保险经办机构服务窗口可为企业提供补充工伤保险现场咨询、投保缴费、保全、理赔等全流程服务。

该项制度将于2023年1月1日起在全市试行，试行时间为一年。为确保平稳运行，市人社局以补充工伤保险承办经验及是否具备配合政府完善保障体系建设资质为标准，遴选并委托中国人民健康保险股份有限公司青岛分公司及四家伤养服务机构承办该项业务。中国人民健康保险股份有限公司系国务院同意、中国银保监会批准设立的国内首家专业健康保险公司，始终坚守“人民保险服务人民”的初心使命，深度融入国家多层次社会保障体系建设。先后在全国二十多个省市承办了补充工伤保险项目，累计业务规模达到13亿元，累计服务参保职工达到1000万人次，在长期服务实践中，积累了丰富的补充工伤承办经验。具体参保政策及服务项目可通过人社民生热线12333，人保客服专线95518进行咨询。

补充工伤保险和伤养服务项目的实施，为全市广大企事业单位、参保职工及灵活就业人员补齐了职业伤害保障的短板，化解了用人单位的用工风险，为工伤一至四级人员解决后顾之忧，有利于构建积极和谐的劳动关系。试行过程中，青岛市人社局和人保健康青岛分公司将始终全面贯彻以人民为中心的原则，进行动态综合评估，持续优化和创新保障方案，逐步完善“青岛模式”的补充工伤保险和伤养服务项目，形成可复制可推广的模式，为改善本市营商环境助力，为国家多层次工伤保障体系高质量可持续发展提供“青岛力量”。