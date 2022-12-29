山东沂源：互助养老蹚新路

本报济南12月28日电 （记者李蕊）“我们又来看您了，身体最近还好吗？”近日，山东省沂源县的江南老人家中来了几位特殊的志愿者——志愿者也是老年人。他们是春松老年志愿者服务队银龄互助小组的成员。“自从有了‘时间银行’，只要有空我就来参加志愿服务，老了还可以取出‘时间’接受服务，真正实现了我快乐、我奉献、我幸福。”志愿者任国玲说。

2020年，沂源县被确定为全省老干部志愿服务工作示范点，沂源县以此为契机，着力发挥全国离退休干部先进集体——春松老年志愿者服务队的示范带动作用，在淄博市率先试点推行“春松·银龄互助”志愿服务模式，组织老年人开展“以老助老、守望相助”的志愿服务活动，提出榻前问需、叩门行动、送学上门等10项服务内容，鼓励健康、相对低龄老年人帮扶空巢、高龄、失能及特困老年人，蹚出了一条互助养老的新路子。如今，沂源县逐步建立完善县—镇（街道）—社区三级志愿服务体系，依托春松志愿服务组织，在基层打造“银龄互助”综合体，探索推行“时间银行”积分兑换机制，逐步实现了工作制度体系化、管理服务精细化、组织活动常态化。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 11 版）