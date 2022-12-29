本报广州12月28日电 （记者罗艾桦）“之前一直担心买不到退烧药，现在好了，卫生站可以免费派发，大家都不用再担心了。”近日，在广州市从化区良口镇一些偏远乡村，工作人员将退烧药送到有需要而又行动不便的老人手中。

自12月中旬起，良口镇大力开展家庭健康员培训，包括家庭护理、用药备药、个人防护等，同时给孤寡独居老人、残疾人士等派发爱心防疫包，千方百计保障市民群众生命安全和身体健康。

连日来，广州全力做好防疫药品保供工作。全市医药企业开足马力加快生产，加大资金、用工、厂房等资源力量调配，用足用好企业现有产能，想方设法采用技术改造、转产、新增生产线等方式扩大产能；加强与上游企业衔接和原材料采购储备，组织人员轮班生产，最大程度扩产能、增产量，加快常用退热、治感冒、抗病毒、止咳等急需药品生产投放。保障药品质量安全，落实企业主体责任，严把材料采购、生产加工、储存转运、出厂检验等各环节质量安全关。加大专项执法检查力度，坚决守牢药品安全底线。

据介绍，广州畅通药品流通渠道，强化统筹调度，加快生产、批发、配送速度，打通“最后一百米”，确保生产药品能够尽快抵达终端保供体系、到达有需求的群众手上，尤其是强化供需衔接和精准投放，优先保障医疗机构、居家患者、养老院、老人和儿童等重点单位和人群医疗药品供应，鼓励使用小剂量、小包装产品，确保有药可用、急危重症患者用药不断档。

广州市场监管部门密切关注防疫药品投放情况、价格波动情况和市场需求动态，严厉打击不合理囤货、哄抬价格等违法行为，切实保障防疫药品生产流通秩序。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 06 版）