让运动便利指数融入居民幸福指数（体坛观澜）

把群众的锻炼需求作为工作依据，让运动便利指数融入居民幸福指数，提供更完善的场地设施，带来更高品质的健身体验，创造更美好的健康生活

城市不起眼处的闲置空地如何利用？杭州城内一些地块的再利用，给人带来耳目一新的观感。

在萧山区一个小区北侧，一块总面积达2.4万平方米的水泥厂拆除后的空地，被改造提升为集休闲娱乐、运动健身、旅游观光于一体的城市“绿肺”；在余杭区杭瑞高速的退让地块上，建起场地专业、管理模式科学合理的运动公园；在临平区临丁路南、世纪大道北，一块沪杭铁路周边空地，被打造成包括3.5公里五彩跑道、足球场、篮球场、健身中心在内的运动“综合体”。

“犄角旮旯”变身“金角银边”的经验、方法和蓝图，也体现在日前印发的《杭州市嵌入式体育场地设施建设三年行动计划（2022—2024）》中。计划提出，在3年中，新增体育场地面积16%以上用于嵌入式体育设施。杭州今年就已布局268个嵌入式体育场地设施项目，共计45.6万平方米，近期已建成124处，共计35万平方米。到2024年，将形成供给丰富、布局合理、功能完善的“10分钟健身圈”。

将城市边角地块充分用起来，是合理选择，但真正用好并不简单。这些地块曾长期闲置，但开发利用时难免出现牵扯部门多、牵头部门少的情况。推动相关工作切实惠民，既要有科学规划、统筹协调，也要有时间表、路线图，既要有一心为民谋利的韧劲，也要有千方百计做好工作的钻劲。近几年，杭州城区郊外、江畔湖边运河旁的有效空间，能用尽用，建成绿道4000多公里，不仅成为方便群众健身的幸福道，也成为展示“诗画江南、活力浙江”的观光道。

持续做大健身休闲场地增量，是杭州作为亚运之城的活力所在、魅力所在。同时，在盘活现有体育场地资源方面，一些有力举措同样收到市民认可。从2014年起，杭州就开始推动校园体育场地择时向社会开放，开放时段、开放区域逐年扩大。今年暑期，杭州市已有654所学校的室外场地和202所学校的室内体育馆向社会开放。市民还可以通过手机软件了解信息，线上下单预约场地，这让群众入校健身的积极性大大提高。

全民健身不断迈上新台阶，更要求把群众的锻炼需求作为工作依据，让运动便利指数融入居民幸福指数，提供更完善的场地设施，带来更高品质的健身体验，创造更美好的健康生活。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 13 版）