Z世代“接棒”爱宠人士宠物过上品质生活

当代年轻人都得了“猫病”？数据显示，中国平均每8户家庭就拥有一只宠物猫，而养宠人中，Z世代占比接近23%。与此同时，宠物友好商场、宠物友好酒店正在兴起，不少年轻家庭已将宠物视为家庭成员之一。

养宠人Z世代占两成

平均每8户家庭就拥有一只猫

《2021年中国宠物行业白皮书》显示，2021年中国城镇猫犬数量超1.1亿只，养宠人数达到6844万人。其中，46.3%养宠人是90后，在1995-2009年间出生的“Z世代”占比为22.9%。

值得关注的是，宠物猫的数量已经超过了犬，成为饲养最多的宠物。报告显示，中国城镇家庭中，2021年，宠物猫的数量是5806万只，几乎同期，全国第七次人口普查数据显示中国共有49416万户家庭，这意味着平均约每8户家庭就拥有一只猫。

近两年来，随着爱猫人士的增加，他们花费在宠物身上的时间也越来越长。有些独居养猫的95后、00后，甚至每天要花两到三个小时“吸猫”。今年8月8日“国际猫咪日”的前一周，某电商平台“宠物猫”“礼品”等搜索词环比涨幅翻倍，Z世代显示出为猫咪过节极大热情。

《中国宠物电商行业洞察(2022)》指出，疫情影响下，宠物情绪价值更为凸显，养宠数量明显增加，中国宠物市场规模在过去几年里迅速增长。且得益于宠物经济具有高黏性和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好。

从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。其中，贝恩咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一。

普华永道发布的相关数据显示，2021年中国宠物行业市场规模达到3488亿元，增长率为17%。而艾媒咨询预测，到2023年，中国宠物市场规模将达到5928亿元。

宠物品质生活

形成新兴“悦己”经济

宠物的品质消费正在形成一种新兴的“悦己”经济。养宠人群更重视与宠物的情感交流，为宠物提供高品质生活成为了养宠的新趋势。

精细化养猫在宠物主中形成共识，剩饭剩菜已经不再是猫的主要粮食，年轻的宠物主对猫粮的专业化、品牌化认知正在强化。电商平台唯品会数据显示，功能性成分、高营养价值的猫粮销售表现突出。国际品牌皇家、素力高之外，国潮品牌也被广大年轻人接受，卫仕、麦富迪和喔喔等销量同比翻了三倍。

人们致力于为宠物营造更舒适的居住环境，95后宠物主钟爱性价比高、环保的新型猫砂。钠基膨润土猫砂灰尘更少，搭配猫砂“伴侣”除臭粉，即使是敞开式的猫砂盆也能保持空气清新；豆腐砂则可轻松溶于水，下水条件较好的厕所可以将结团的宠物粪便一起冲走，减少了倾倒粪便的繁琐；添加隐血测试颗粒的猫砂可以在家自检猫咪健康隐患，预防泌尿疾病复发风险——丰富的猫砂种类中，总有一款适合自家的猫咪。

猫粮品牌与故宫联名推出复古风礼盒，猫猫狗狗也有了“高汤罐头”开始养生；狗粮品牌打造自己的IP努力“圈粉”……国潮风刮进了宠物圈，国货借势崛起。据分析，宠物消费以年轻人为主，其消费观念更重视科学养宠与性价比，消费心理与潮酷文化圈层，如二次元、国风等密切相关，消费行为偏好线上种草、购物、分享，消费行为更具黏性和连续性。整体来看，年轻宠物主正引领宠物行业消费潮酷化。

每天定时投喂，帮助挑食的猫咪改变饮食习惯、保持营养均衡；饮水机里循环流动的水流更加符合猫咪“喝活水”的天性，保持充足的饮水量；智能猫厕所更是能够随时监测猫咪的如厕行为，及时清理粪便保持厕所清爽空间……年轻宠物主人群作为消费主力，表现出了对于创新、升级的高接受度。从喂食、喂水到铲屎及洗澡后烘干，这届铲屎官充分利用科技智能来解放双手。智能硬件新品牌不断涌现，也为行业带来了新的生机。但智能产品在易用性和安全性方面仍有欠缺，尚需进一步完善。

宠物服务拓展延伸

宠物友好成“流量密码”

郊野公园里，狗狗可以游泳踩水；商场里，宠物定位器、大型犬嘴套、各个规格的牵引绳、宠物应急粮、应急药等在商场不同位置，以备不时之需——养宠人数增加、宠物主消费能力与消费意愿提高，推动着整个宠物服务产业链的拓展延伸。宠物服务的形式和内容也在不断地细化和创新，除了常规的洗美之外，还出现了宠物训练、代遛、代养、高端宠物酒店、宠物游乐园、宠物摄影、宠物保险、宠物殡葬等等愈发细分的宠物服务。

宠物相关业态及友好服务成为了商场获取流量的重要方式之一。据统计，北上广深等城市均有宠物友好商场、宠物友好酒店、宠物友好公园等宠物友好场所的身影。这些场所不仅允许宠物进入，还提供各式各样的贴心服务，让人与动物能友好相处。为了不跟其他非宠物爱好人士争抢空间，不少餐饮品牌正在结合宠物场景打造全新的门店类型。比如KFC宠物友好餐厅、Shake Shack宠物友好2.0体验店、喜茶宠物友好主题店、星巴克宠物友好主题店、Manner Coffee宠物友好主题店等。文/本报记者 陈斯