北京新增1例本土确诊病例、2例无症状感染者

中新网6月24日电 据北京卫健委官方微信消息，6月23日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例；新增4例境外输入确诊病例和6例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院29例，解除医学观察的无症状感染者24例。

本土病例

确诊病例：现住通州区台湖镇银河湾10号院，6月23日诊断为确诊病例。

无症状感染者1、2：现住东城区鼓楼东大街100号，6月23日均诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1、4：中国籍，6月22日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，6月23日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，6月22日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，6月23日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国台湾籍，6月22日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月23日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。