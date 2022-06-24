上海新增本土确诊病例2例、无症状感染者1例

中新网6月24日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年6月23日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者1例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性确诊病例3例和无症状感染者8例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月23日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例2例。新增治愈出院11例。

病例1，居住于闵行区，

病例2，居住于宝山区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月23日0—24时，新增本土无症状感染者1例。

该无症状感染者居住于宝山区，为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月23日0—24时，新增境外输入性新冠肺炎确诊病例3例。治愈出院1例，来自新加坡。

病例1、病例2均为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

3例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月23日0—24时，新增境外输入性无症状感染者8例。

无症状感染者1为中国籍，在尼日利亚工作，自尼日利亚出发，经荷兰转机，于2022年6月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、无症状感染者3均为中国籍，无症状感染者2在英国留学，自英国出发，经德国转机，无症状感染者3在博茨瓦纳工作，自博茨瓦纳出发，经埃塞俄比亚、德国转机，无症状感染者2、无症状感染者3乘坐同一航班，于2022年6月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年6月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6、无症状感染者7均为中国籍，无症状感染者6在纳米比亚工作，自纳米比亚出发，经德国转机，无症状感染者7在英国留学，自英国出发，经德国转机，无症状感染者6、无症状感染者7乘坐同一航班，于2022年6月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为中国籍，在香港工作，自香港出发，于2022年6月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

8例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者138人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月23日0—24时，解除医学观察无症状感染者16例，其中本土无症状感染者13例，境外输入性无症状感染者3例。

2022年2月26日0时至2022年6月23日24时，累计本土确诊58135例，治愈出院57464例，在院治疗83例(其中重型1例，危重型2例)，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月23日24时，累计境外输入性确诊病例4692例，出院4646例，在院治疗46例。现有待排查的疑似病例1例。