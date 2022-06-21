上海新增本土确诊病例6例、无症状感染者3例

中新网6月21日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年6月20日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者3例，其中5例确诊病例和2例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例9例和无症状感染者6例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月20日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例6例。新增治愈出院10例。

病例1—病例5，居住于闵行区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6，居住于静安区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(6月20日已通报)

本土无症状感染者情况

2022年6月20日0—24时，新增本土无症状感染者3例。

无症状感染者1，居住于普陀区，

无症状感染者2，居住于闵行区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3，居住于闵行区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(6月20日已通报)

境外输入病例情况

2022年6月20日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告9例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自美国2例，来自加拿大1例。

病例1为新加坡籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年6月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，解除隔离前出现症状，即送指定医疗机构隔离排查。经专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，解除隔离前出现症状，即送指定医疗机构隔离排查。经专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，于2022年6月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为美国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6—病例8均为中国籍，病例6在巴西生活，自巴西出发，病例7在阿根廷工作，自阿根廷出发，病例8在英国留学，自英国出发，病例6—病例8经德国转机，乘坐同一航班于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9为中国籍，在英国留学，自英国出发，经奥地利转机，于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

9例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者170人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月20日0—24时，新增境外输入性无症状感染者6例。

无症状感染者1为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2022年6月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、无症状感染者3均为中国籍，无症状感染者2在加拿大探亲，无症状感染者3在加拿大留学，无症状感染者2、无症状感染者3自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4—无症状感染者6均为中国籍，无症状感染者4、无症状感染者5在美国留学，无症状感染者6在美国工作，无症状感染者4—无症状感染者6自美国出发，乘坐同一航班于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

6例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者170人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月20日0—24时，解除医学观察无症状感染者35例，其中本土无症状感染者31例，境外输入性无症状感染者4例。

2022年2月26日0时至2022年6月20日24时，累计本土确诊58120例，治愈出院57441例，在院治疗91例(其中重型2例，危重型4例)，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月20日24时，累计境外输入性确诊病例4680例，出院4640例，在院治疗40例。现有待排查的疑似病例0例。