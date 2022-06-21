夏至：“数九”莳秧品美食

今年6月21日为夏至日，太阳在这天到达黄经90度。至者，极也，夏至意为夏日之极。中国古代先民用土圭测日影，确定一年中正午太阳影子最短的一天为夏至，日影最长的那一天为冬至。对于生活在北半球的我们来说，夏至日是一年中白昼最长的一天，此后，昼渐短、夜渐长，直到秋分，昼夜等长。

夏至过后，太阳直射地面的位置逐渐南移，气温逐渐升高，农谚有“夏至不过不热”“夏至未来莫道热，冬至未来莫道寒”的说法。旧时，人们有数“夏九九”的习俗，即从夏至日开始数“九”，每九天为一九，称为“夏九九”。同“冬九九”有“数九歌”一样，“夏九九”也有“九九歌”。清同治《安吉县志》引《乌青文献》夏至“九九歌”，歌中唱道：“一九二九，扇子不离手；三九二十七，冰水如甜蜜；四九三十六，拭汗如出浴；五九四十五，头戴秋叶舞；六九五十四，乘凉不入寺；七九六十三，上床寻被单；八九七十二，思量盖夹被；九九八十一，家家打炭墼。”

北方地区夏至正值麦收之后，人们用新麦面蒸出各色花馍，亲友间往来馈送尝新，称为“看夏”或“瞧夏”。新女婿得带上礼物探望岳父母，称为“望夏”。此时的江南，农人们却是“才了蚕桑又插田”，单季晚稻插秧在即，民间俗称“莳秧”。莳秧，是将秧苗从秧田里拔出来，移植到大田，让其“自立门户”，扎根生长。拔秧多为农家女子的活计。拔起的秧苗被层层卷起，用秧禾草打结成秧把，抛于秧田的水面上。挑秧手从秧田里将秧把子一担担挑到大田，再向大田中央莳秧手经过的水路投秧。出色的挑秧手能不偏不倚地将秧把投在莳秧手跟前，秧把一支支接着插，整个过程十分流畅。

夏至莳秧十分辛苦，亦关乎一年收成，农人们对此分外上心，由此有了祭祀田公田婆的习俗。民国时夏至这一天，浙江东阳一带的农民会在田间“束草立标”奉为田婆，并备上酒肉祭祀，祈求稻谷丰收。此俗在丽水云和一带被称为“做田福”，农人们还要在这天选出长势最佳的禾苗，称为“挂榜”。浙江绍兴一带喜用圆糊醮祭祀田公田婆。圆糊醮以米粉为原料，加韭菜等作料煮熟而成。夏至时，农人用小竹签穿好醮坨，插在水田出水口，并点香祈求丰收。待仪式完毕，农人散去，小孩子们跑到田地里来取醮坨，饱食一顿。当地民谚云“夏至吃了圆糊醮，踩得石头咕咕叫”，有期盼孩童身体健壮之意。

夏至天气闷热，饮食以清泄暑热为主，多食清淡的汤面、麦饼等。“冬至馄饨夏至面”，夏至吃面的习俗在全国大部分地区都流行。清代潘荣陛《帝京岁时纪胜》记载，夏至这天，北京家家户户都要吃一种“冷淘面”——将面条下锅煮熟，捞起来过一下凉水，食用时再加作料调味。至于江南的夏至面，不能不提江苏苏州的枫镇白汤面。此种清汤白面，在暑气逼人的夏季吃起来格外清爽。关于此面的由来有个传说：从前有一对姓张的夫妻在枫镇开了一家面店，专做浓油赤酱焖肉面。有一天，张老板进城买酱油时，将所带的钱接济了一个穷苦男子，无钱再买酱油。于是，夫妻俩只好烧起了清汤白面。不料这款清汤面大受食客欢迎，从此枫镇汤面声名鹊起。

夏至是夏季的大节气，是年度周期的重要节点，按照阴阳二气流转观念，夏至是阴气转为上升之气的起点，所谓“夏至一阴生”。历史上，皇家曾在此日祭祀地神，驱疫逐疬；民间以掏水井换新水应和“微阴生水泉”的时气，人们还用新麦鱼鸭祭祀祖先，以求庇佑。夏至体现了追求人与自然和谐平衡的智慧，历经千百年仍传承不息。

（作者为杭州师范大学副教授）