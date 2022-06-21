上海加强中风险地区管控

本报上海6月20日电 （记者沈文敏）在20日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫健委副主任赵丹丹表示，对中风险地区要落实全面管控措施，同时做好居民群众服务保障工作。

20日，上海新增社会面1例新冠肺炎本土确诊病例和1例本土无症状感染者，已转运至定点医疗机构隔离治疗或隔离医学观察。截至20日16时，共排查到这2例阳性感染者在沪密切接触者44人，均已落实隔离管控，其中42人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。闵行区七宝镇航华四村一二街坊、静安区共和新路街道柳营路588弄被列为中风险地区。

赵丹丹介绍，上海对中风险地区进行封闭管理，实施全面管控，采取14天封闭管理措施，其间实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，并开展相应频次的核酸检测。根据疫情形势、防控需求以及相关场所轨迹等，必要时将采取区域核酸筛查、风险人群排查管控、环境清洁消毒、人员转运隔离等防控措施。

如果中高风险地区14天内无阳性感染者报告，该区域转为低风险地区。如果14天内有新增阳性感染者报告，则以最后一例阳性感染者/密切接触者转运出该区域时间重新计算起始时间。

赵丹丹强调，中风险地区在严格落实各项防控措施的基础上，要做好相关服务保障工作，落实好对老、弱、病、残、孕等特需人群的关心关爱，全力保障群众的生活需求。

据介绍，20日新增阳性感染者中，有一人的活动轨迹涉及闵行区一座公共厕所。闵行区有关负责人表示，按照上海市关于十大重点场所环境消杀的要求，闵行区262座公共厕所均已落实行业主体责任，部署了“场所码”或“数字哨兵”，实施每4小时巡回保洁一次、每2小时消毒一次等管理措施。环卫行业从业人员严格落实每日一次抗原自测和一次核酸检测，做好相应防护措施。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 10 版）