北京多措并举防止疫情反弹

本报北京6月20日电 （记者朱竞若、王昊男）北京涉天堂超市酒吧疫情已进入收尾阶段。当前，北京正多措并举，全力防止可能出现的疫情反弹。

查缺补漏，快速管控风险。6月9日至20日15时，北京市累计报告377例新冠肺炎病毒感染者，涉及14个区和经开区。在连续几日无社会面新增后，19日北京再次出现社会面确诊病例，并引发续发感染者。6月20日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者3例。其中，昌平区2例，丰台区1例，均为隔离观察人员。北京市涉疫风险应急处置机制立即提级调度，各区、各部门迅速管控风险，以最快速度做好疫情处置。

案例警示，压实相关责任。在20日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，19日通报的社会面筛查感染者工作单位所在楼宇，在之前出现阳性人员后，未提供全部人员基本信息；感染者出现相关症状后，也未及时向所在社区、单位报告，导致其未能被及早发现。截至20日15时，该感染者已引发5名续发感染者。“疫情防控不能有丝毫松懈，各单位、部门、行业要压实‘四方责任’，落实‘四早’要求。”

目前，昌平区已对双兴苑小区公交场站采取临时封闭措施，场站内公交车停止运营，对途经周边车站的线路车辆采取甩站通过措施。划定双兴苑小区为封控区，渔场宿舍楼、双兴苑A区及东侧公交场站为管控区，崔村镇东崔村4号至206号为封控区，东崔村207号至595号为临时封控区。并从20日开始，连续3天在小汤山镇、崔村镇及其他镇相邻村开展全域核酸检测，昌平全区集中开展为期一周的公共场所疫情防控大检查。丰台区对新增病例连夜开展流调，初步判定密接56人、次密接22人，采集风险点位环境样本81件405个点位，检测结果均为阴性。

“本轮疫情收治的新冠肺炎病毒感染者症状较轻、年轻人居多，主要集中在17—28岁之间，占全部感染者的73.9%。”北京市卫健委党委委员王小娥介绍，6月9日涉天堂超市酒吧聚集性疫情发生以来，截至20日15时，北京共收治新冠肺炎病毒感染者377例，轻型和无症状感染者占97.1%，普通型占2.9%，无重型和危重型病例。在医疗救治方面，北京全面实行独立区域应急隔离病房闭环管理，单独设置方舱CT和方舱实验室，根据病例的流行病学史，实行分区收治。中医药全程参与治疗，覆盖预防、治疗和康复全过程。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 10 版）