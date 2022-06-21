把个人信息“安全堤”筑得更牢

置身移动互联时代，人们在享受智能设备带来便利的同时，也在一些场景中面临个人信息泄露风险。随着时间推移，这样的风险日益呈现出新的表现形式。

一些APP声称看视频、玩游戏甚至走路都能赚钱，但用户想提现却难上加难，还容易泄露个人信息；新型不法软件图标透明、没有名称，在手机屏幕上十分隐蔽，不仅不停推送广告，还会收集并转卖用户隐私信息；在处理废旧手机和平板电脑时，一些回收者违规恢复原物主的个人信息和资料……一段时间以来，有关报道频频进入公众视野。个人信息安全和隐私保护话题引发关注，正说明其涉及群众切身利益，问题不容小视。

加强个人信息保护早已是社会共识。从相关部门对个人信息保护开展一系列专项治理，到拟建立数据分类分级保护制度、遏制数据使用乱象，再到要求相关企业建立个人信息保护“双清单”……近年来，个人信息保护力度不断加大，相关工作成效显著。去年11月实施的个人信息保护法，为公民个人信息保护安上了法律“安全锁”。目前，我国已形成一套相对完善的个人信息保护法律体系，涵盖民法典、刑法、未成年人保护法、电商法、网络安全法、广告法、消费者权益保护法、数据安全法等。

如今，随着技术的演进、网络应用的迭代，无论从硬件还是软件的角度来看，人们正面临着比以往更加复杂多样的信息使用场景。与之相应，非法采集、盗取个人信息的行为和手段也更具欺骗性、迷惑性。这些都给监管和治理增加了难度，带来了挑战。仔细推究，造成信息泄露的主要原因往往在于：前期未经同意擅自收集用户信息，或者过度索权、超限收集；后期对信息处理不当，甚至为了牟利出售信息。这启示我们，守护个人信息安全要有整体思维、系统思维，必须紧盯信息采集、储存、共享、披露等各环节，进行全链条管理。

筑牢信息安全边界，需要凝聚众力，相关部门、行业、平台和用户应共同作为。对于违法违规现象和行为，监管部门应加强治理，及时予以惩处。对企业和平台而言，理应秉持“合法、正当、必要”“最小够用”等收集和处理用户信息的原则，加强自查自律，谨守法律红线。作为用户，也应增强个人信息保护意识，敢于善于维护自身合法权益。多措并举、久久为功，方能织密个人信息安全防护网，尽可能减少信息泄露带来的危害。

个人信息保护任重道远，仍须在实践中不断探索创新。一段时间以来，一些地方针对群众反映强烈的问题，以务实举措推进个人信息保护工作。例如，北京市市场监管局发布《废弃电器电子产品回收规范》征求意见稿，要求回收废旧手机等涉及个人隐私的电子产品时，回收经营者应当面清理用户个人信息，且不得向第三方透露客户相关信息。又如，深圳发布并实施《深圳经济特区数据条例》，对APP“不全面授权就不让用”、大数据“杀熟”、过度收集个人信息等行为给予重罚。这些尝试和努力，有益于在新形势下解决问题、破解难题，值得参考借鉴。

个人信息保护成效关乎人民群众利益，关涉全社会信息安全。第四十九次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至去年12月，我国网民规模达10.32亿，互联网普及率达73%。持续发力、攻坚克难，为个人信息安全筑牢堤坝，才能让人们安心遨游缤纷多彩的数字世界，也才能护航互联网行业实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 05 版）