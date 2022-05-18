河北邯郸：为隔离人员开展心理疏导

“待在这里感觉有点烦，有点想家。”

“做自己喜欢、感兴趣的事情，转移注意力，可以最大限度忘却你的负面情绪。而且想家是很正常的，我们每个人在这里被隔离的时候都会这样……”

这是近日在河北邯郸市某隔离点发生的一段对话。近期，当地心理咨询师申玉琦组织带领17位心理咨询师对接当地28个隔离点，为隔离人员开展心理关爱、情绪疏导、危机干预工作。

申玉琦说：“疫情环境下，无论是工作、生活还是学习，很多人都承受着不同程度的心理压力，出现紧张、焦虑、惶恐等情绪，如不及时疏导和调适，有可能演变成心理健康问题。因此，疫情防控期间的心理疏导介入至关重要。”

在近期的疫情防控工作中，邯郸市委宣传部第一时间发出倡议，号召全市心灵驿站、心理咨询师、心理工作者在做好自我防护的同时，以心理疏导方式投入防疫一线，开展心理咨询及危机干预工作，帮助群众克服多种负面情绪，以健康、乐观、积极的心态面对疫情，以科学、坚定、自觉的方法防疫抗疫，构筑起防疫抗疫牢固心理防线。

“孩子现在在家里能安心学习，明显进步许多，我真诚地感谢你们对孩子的鼓励和对我们家长的耐心指导。”这些来自咨询者的感谢，是邯郸牛庞生心理名师工作室的老师们收到的最好回馈。据了解，他们针对居家学习的中小学生制订心理防疫预案，并通过微课、心理主题班会、线上家长会、单独辅导等多个途径，讲授疫情防控下心理自我调适方法、家长如何陪伴孩子等。工作室坚持以公益心理辅导服务，帮助更多居家的孩子和家长学会更好地表达爱、感受爱。

“老师们经常陪着谈心，我现在心里不慌了。”邯郸市第一中学一名在校学生告诉记者。记者在采访中了解到，邯郸市高中心理健康陶慧名师工作室的专业心理老师们，第一时间制定疫情期间心理工作方案，面向教师和不同类别学生提供个性化心理服务。为了让因居住地封控而无法回家的在校学生安心学习、生活，心理教师闫东强、杨先洪、卢志林主动封闭留校，不仅陪伴谈心交流，还带领学生进行放松训练以及身体锻炼，为学生提供正向引导和心理支持。

邯郸市委宣传部政研会相关负责人介绍，3月以来，邯郸全市共有80多个心灵驿站、300多名心理咨询师积极加入用“心”防疫志愿者队伍，迅速投入所在区县、学校的心理防疫工作中。他们深入分析疫情给一线防疫工作人员、防疫志愿者、隔离人员和封控居家人员等不同群体带来的心理影响，研究心理调适方法，创作编辑了200多个图文稿件、制作了40多个微课视频，通过网络直播、团体辅导、隔离点疏导、心理微课、个别辅导等多种方式全面开展心理健康教育工作，服务群众70多万人次。同时，开通疫情防控心理咨询热线，开展线上心理咨询直播讲座，服务群众30余万人次。（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 刘 敏）