国家开放大学(广州)老年开放大学中科健康学院成立

为贯彻落实健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，推动广州老年教育建设，国家开放大学(广州)老年开放大学中科健康学院正式成立。

国家开放大学（广州）老年开放大学中科健康学院签约揭牌（受访者供图）

4月27日上午，在中科健康学院签约揭牌仪式上，广州开放大学党委副书记、校长熊军表示，以今天的揭牌为起点，广州老年开放大学和中科共同推进广州市老年教育高质量发展，办好老年人满意的“家门口大学”和“精神家园”，为把广州老年开放大学建设成为“世界前列、全国一流、广州特色、示范引领”的全国示范老年大学而共同奋斗。

中科健康产业集团股份有限公司常务副总裁韩丰成在致辞中表示，公司自1984年年成立以来，始终秉承“科学带来健康”的理念，积极开展健康知识科普等系列公益活动，积累了丰富的老年健康教育的经验和资源。中科健康学院将与总校一起，本着“开放、共赢、共建、共享”的原则，共同助力健康中国。

授课专家周亚杰当天带来首堂公开课《弘扬中医药文化共享健康新生活》，讲解了中国中医药现状、中医药现代化发展、中医药发展国际化等。据了解，中科健康学院将会打造更多的特色健康课程，中医药养生文化、科学慢病管理课堂、老年心理健康教育课堂、专属康养学游特色课堂，助力老年朋友“增加健康知识、做健康老人、享美好生活”。