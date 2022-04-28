投资虚拟货币、弥补基因缺陷、组建网游情侣……警惕这些“前沿”业态新骗局

投资虚拟货币诈骗700多人1.2亿多元；以“骨密度低”基因缺陷为由，骗取上万名被害人5600万余元；和你组建“网游情侣”的“女友”可能是骗人的“托儿”……

4月21日，最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例。最高人民检察院第四检察厅负责人表示，当前电信网络诈骗犯罪领域广、手段新、危害深。犯罪分子往往蹭前沿业态的热点，以新技术、新概念包装诈骗项目并吸引社会公众参与其中。

关键词1：虚拟货币

当前，犯罪集团以投资新业态、新领域为幌子，通过搭建虚假的交易平台实施诈骗，隐蔽性强、受害人众多、涉案金额往往特别巨大。魏某双等60人诈骗案就是一例。

案情显示，2018年9月至2019年9月间，被告人魏某双、罗某俊、谢某林、刘某飞等人在黄某海（在逃）等人的纠集下，集中在柬埔寨王国首都金边市，以投资区块链、欧洲平均工业指数为幌子，搭建虚假的交易平台，冒充专业指导老师诱使被害人在平台上开设账户并充值，被害人所充值钱款流入该团伙实际控制的对公账户。

之后，被告人又通过事先掌握的虚拟货币或者欧洲平均工业指数走势，诱使被害人反向操作，制造被害人亏损假象。在被害人向平台申请出款时，以各种事由推诿，非法占有被害人钱款，谋取非法利益。该团伙骗取多地700余名被害人共计1.2亿余元。2021年9月29日，江苏省无锡市滨湖区人民法院以诈骗罪判处被告人魏某双等人有期徒刑12年至2年不等，并处罚金。

关键词2：“基因缺陷”

在吴某强、吴某祥等60人诈骗案中，2016年9月，被告人吴某强注册成立广州助高健康生物科技有限公司（以下简称助高公司），逐步形成以其为首要分子，吴某祥等人为骨干成员的电信网络诈骗犯罪集团。

该犯罪集团针对急于增高的青少年人群，委托他人生产并低价购进“黄精高良姜压片”“氨基酸固体饮料”“骨胶原蛋白D”等不具有增高效果的普通食品，在其包装贴上“助高特效产品”标识，将上述食品从进价每盒人民币20余元抬升至每盒近600元，在互联网上推广。助高公司还私下联系某基因检测实验室工作人员，编造客户存在“骨密度低”等基因缺陷并虚假解读基因检测报告，谎称上述产品和服务能够帮助青少年在3个月内增高5～8厘米，骗取被害人信任并支付高额货款。

经查，该犯罪集团骗取13239名被害人共计5633万余元。2021年2月9日，江苏省盐城市大丰区人民法院以诈骗罪判处吴某强等人有期徒刑14年至2年不等，并处罚金。

关键词3：“游戏托”

“游戏托”诈骗是新近出现的一种诈骗方式。为招揽更多的玩家下载所推广的游戏并充值，辽宁盘锦百思网络科技有限公司（以下简称百思公司）实际控制人刘某峰指使杨某明等员工冒充年轻女性，在热门网络游戏中发送“寻求男性游戏玩家组建游戏情侣”的消息与被害人取得联系。在微信添加为好友后，再向被害人发送游戏链接，引诱被害人下载所推广的两款网络游戏。

在游戏中，被告人与被害人组建游戏情侣，假意与被害人发展恋爱关系，通过发送虚假的机票订单信息截图、共享位置截图等方式骗取被害人的信任，诱骗被害人向游戏账号以明显超过正常使用范围的数额充值。部分被告人还以给付见面诚意金、报销飞机票等理由，短时间多次向被害人索要钱款，诱使被害人以向游戏账号充值的方式支付钱款。经查，刘某峰等人骗取209名被害人共计189万余元。

2020年12月21日，天津市津南区人民法院以诈骗罪分别判处刘某峰等37人有期徒刑13年至1年不等，并处罚金。刘某峰提出上诉，2021年3月3日，天津市第二中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。（卢越）