北京新增48例本土确诊病例、2例本土无症状感染者

中新网4月28日电 据北京卫健委微博消息，4月27日0时至24时，北京市新增48例本土确诊病例(确诊病例1至24昨日已通报)和2例无症状感染者(无症状感染者1昨日已通报)，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院1例。

本土病例：

确诊病例1：现住朝阳区八里庄街道红庙北里。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2、3、11、26、33、42、44：现住址均位于朝阳区，在校学生。报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例4、6、7、8：为亲戚关系，现住房山区窦店镇世界名园。4月26日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例5：现住房山区窦店镇于庄村。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9：现住通州区杨庄街道新华联锦园。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例10、12、20：现住址均位于通州区，在校学生。4月26日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例13至18、46、47：现住址均位于朝阳区。报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，确诊病例15、16临床分型均为普通型，确诊病例13、14、17、18、46、47临床分型均为轻型。

确诊病例19：现住通州区永顺镇榆东一街金地格林北区。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例21：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例22、23、24：为亲戚关系，现住房山区长阳镇金桥国际公寓，确诊病例23、24为在校学生。4月27日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，确诊病例22、23临床分型均为轻型，确诊病例24临床分型为普通型。

确诊病例25：现住朝阳区垡头街道垡头西里。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例27：现住房山区周口店镇长矿向阳家属楼。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例28：现住通州区新建村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例29：现住房山区窦店镇于庄村。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例30：现住朝阳区农光东里小区。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例31、35：为亲戚关系，现住顺义区李遂镇李遂村。4月27日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例32：现住朝阳区劲松二区都城心屿小区。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例34：现住朝阳区劲松八区。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例36：现住大兴区亦庄镇南海雅苑北区。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例37：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例38：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例39：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例40：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例41：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例43：现住朝阳区和平里街道小黄庄前街13号院。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例45：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例48：现住房山区窦店镇瓦窑头村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

无症状感染者1：现住址位于朝阳区。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住房山区窦店镇于庄村。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：匈牙利籍，4月4日从匈牙利到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。4月26日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月27日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

“五一”假期将至，人员流动增加了传播风险，提醒广大市民朋友，近期非必要不出京，倡导就地过节，减少人员流动，简约生活，不聚餐聚会，外出选择到空旷的室外活动；要关注疫情信息、健康宝状态，与病例轨迹有交集人员、健康宝弹窗人员立即向社区报告；如接到核酸检测提示，请及时就近检测，服从现场安排，有序排队，做好个人防护；要理解、支持医务人员、流调人员、检测人员、社区工作者、公安干警、志愿者等一线疫情防控人员的工作，配合做好各项防控措施。