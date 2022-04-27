河南发现一例人感染H3N8禽流感病例 国家卫健委：发生大规模传播流行风险低

人民网北京4月27日电 （记者张文婷）据国家卫生健康委4月26日通报，河南省发现一例人感染H3N8禽流感病例。

通报显示，患儿，男，4岁，现居河南省驻马店市，发病前患儿家中曾饲养鸡和乌鸡，家周边有野鸭活动。4月5日出现发热等症状，10日因病情加重收入当地医疗机构救治。24日，中国疾控中心对河南省送来的患者标本开展检测，结果为H3N8禽流感病毒阳性。河南省对患儿的密切接触者开展医学观察和采样检测，未发现异常情况。

国家卫生健康委已指导河南省按照相关方案开展防控，并组织专家开展风险评估。专家初步评估认为，此次H3N8禽流感病毒为禽源性，尚未具备有效的感染人的能力。全球既往在马、狗、禽和海豹上检测出H3N8病毒，但未见H3N8人间病例报道。

通报称，此次疫情为一次偶发的禽到人的跨种属传播，发生大规模传播流行的风险低。专家建议，公众在日常生活中应避免接触病死禽类，尽量避免直接接触活禽类；注意饮食卫生，食品加工过程中要做到生熟分开；提高自我防护意识，发现有发热及呼吸道症状者，应戴上口罩，尽快就诊。