消费是拉动经济增长的主引擎。今年一季度，全国居民人均消费支出6393元，实际增长5.7%；最终消费支出对经济增长贡献率69.4%，在三大需求中贡献最大。不过，近期疫情在国内多点频发，给消费带来冲击，3月份社会消费品零售总额同比下降3.5%，是2020年8月以来首次负增长。

面对复杂局面，消费者有哪些新动态？政府部门采取了哪些促进消费的新举措？消费预期如何？

消费心态悄然变化

疫情不仅影响着经济运行，也改变着消费心态、消费习惯。

更多消费者加速拥抱线上。56岁的王云萍过去一直习惯逛实体店，最近，她的观念开始转变。“蔬菜、水果、衣服、鞋袜、化妆品……以往我买这些东西都要去实体店里转一转、试一试，这样才能对商品有更直观的感受。这两年受疫情影响，我也开始逐渐接受线上购物了。”王云萍说，一方面，她不太愿意去人员密度大的商场超市；另一方面，国内电商质量、品牌、口碑都越来越好，还能送货上门，退换货也方便。

国家统计局贸易外经统计司司长董礼华介绍，今年一季度，线上消费带动作用明显。全国实物商品网上零售额同比增长8.8%，增速比2021年四季度快4个百分点，占社会消费品零售总额的比重为23.2%，对市场销售增长拉动超过1.5个百分点。居民网上购买的商品也日益多样化。一季度，实物商品网上零售额中，与居民生活密切相关的吃类和用类商品零售同比分别增长13.5%和10.6%，化妆品、金银珠宝和体育娱乐用品等升级类商品零售也保持两位数增长。

健康消费持续走旺。湖南长沙小伙子胡程宇说，自己刚步入职场，目前消费开支不大。前些天，受疫情影响，胡程宇在租住的小区居家隔离了一段时间，对健康更加关注。隔离结束后，他立刻买了一组健身房课程，打算增加锻炼量、进一步提高身体素质，“为健康体魄消费，很值！”

去年以来，健康健身等领域的消费快速增长。各大电商平台上，瑜伽服、瑜伽垫、健腹轮等家用运动商品持续热销。

消费者精打细算与消费升级的趋势并存，也引起关注。

尽管受疫情影响，但消费升级趋势不变。一季度，限额以上单位金银珠宝类、家用电器和音像器材类、文化办公用品类同比分别增长7.6%、5.9%和10.6%，增速分别比限额以上单位商品零售额高1.9、0.2和4.9个百分点，升级类消费需求持续释放。

与此同时，消费者在购物时更加注意多方比价。“我最近定期做‘生活日记’，计算一下要购买多少食品日用品、哪些提前储备、哪些随用随买。特别是针对蔬菜、肉、蛋、油等商品，我会更关注价格，看看是涨是跌、哪家便宜。”在北京一家酒店实习的小富说。退休职工邵国强为了给将上大学的孙女买一个笔记本电脑，也在频繁地通过线上线下途径咨询，“找个性价比最高的。”

促消费政策持续加码

如何促进消费升温？4月13日召开的国务院常务会议提出“促进新型消费”“扩大重点领域消费”“挖掘县乡消费潜力”等多项举措。

国家发改委新闻发言人孟玮表示，疫情对国内需求的影响是阶段性的。在消费方面，重点是推动出台进一步释放消费潜力、促进消费持续恢复的政策文件，努力稳定当前消费，综合施策。“要扩大重点领域消费，继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。要促进新型消费，推动线上线下消费深度融合，培育壮大消费新业态。要挖掘县乡消费潜力，引导商贸流通企业、电商平台等向农村延伸。引导金融机构丰富大宗消费金融产品。”孟玮说。

各地纷纷亮出新招，促进消费潜力释放。

在北京，首批绿色节能消费券已于4月18日开始发放。消费者通过领取绿色节能消费券购买家电，最高可享受900元的优惠。绿色节能消费券适用商品包括平板电脑、空调、电冰箱、洗衣机、热水器、微波炉等。京东、苏宁、国美等企业还推出“以旧换新”等活动。

在湖北，3月初启动的促进消费活动将一直持续到12月31日。据了解，该活动聚焦零售、餐饮、生活等重点领域，采用商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动等多种形式。其中，生活节、深夜食堂节、购物不眠夜等特色活动，引导夜市、步行街、商超等延长经营时间，完善配套措施，打造夜间消费品牌。

在天津，2022年将新开业20个大型商业综合体，大力发展首店经济、品牌经济，培育特色化消费场景。这些新开的大型购物中心和社区型购物中心，将累计新增商业面积148万平方米，新增商户2000余家。

在广西，为期3个月的“33消费节”成为重头戏。据介绍，“33消费节”计划开展超600场次各类促销活动。其中，政府、金融机构、商贸企业等单位对消费者的补贴让利超10亿元。不仅如此，今年还将首次设置“东盟产品·汇聚广西”东盟版块促销系列活动，让国内外消费者足不出门即可买到物美价宜的东盟商品。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，本轮促消费政策强调协同发力、远近兼顾，政策措施既重视应对短期困难行业和薄弱环节，也瞄准未来升级方向和增长点发力，体现出“短期和长期相结合”“线上和线下相结合”“重点和短板相结合”“促进和保障相结合”“供给和需求相结合”五大特征，将有力促进消费恢复发展。

让供需对接更精准深入

市场人士普遍认为，疫情防控精准精细化水平的不断提升以及相关政策的逐步落地显效，将进一步夯实消费恢复的基础。

商品和服务供给方正在积极行动，千方百计确保供需匹配、精准流畅。

因人而异，深度挖掘消费者个性化、高品质的内在需求。“作为年轻人的生活方式平台和消费的重要决策入口，小红书平台聚集了大量懂生活、爱分享的年轻用户。从他们身上，能捕捉到最新的消费需求和变化趋势。”小红书首席营销官王雅娟表示，年轻消费者追逐潮流的变化速度经常超过了商家理解和反应的速度，因此供需双方都有精准对接的需求。

“比如，在与某一牛奶品牌的合作中，我们通过用户测试回收到大量深度调研与问卷，形成近500篇体验评测笔记，从包装、口感、成分等多方面为该产品提供优化建议，最终帮助该品牌在产品定位、使用体验、包装设计等层面找到了改进方向，使其更令消费者满意。”王雅娟说，即将举办的户外咖啡季、露营季等活动，将联合相关垂直领域品牌，更好地对接消费需求。

整合资源，积极打造一站式、全方位的消费场景。每年4月中旬前后，北京平谷漫山遍野的桃花盛开。“看完平谷桃花美，全国网友就能惦记起我们平谷的大桃有多甜！”平谷区文旅局局长孙立妹说，今年第二十四届国际桃花节期间，平谷与阿里巴巴合作，在优酷、淘宝直播上开展了一场持续168小时的云直播，同时飞猪等平台还开设“平谷桃花节”专属会场，全方位展现平谷旅游线路及农特产品信息。

据介绍，平谷区是北京市的农业大区，“平谷大桃”“北寨红杏”等入选国家地理标志保护产品。通过数字技术一次性整合各类消费资源，可以大大提升消费体验，发挥特色产业的消费拉动能力，最终转化为经济效益。

“总体看，中国经济长期向好的基本面没有改变，消费市场潜力大、韧性强的特点没有改变。”商务部新闻发言人高峰说，随着疫情影响逐步得到控制，促消费各项政策措施落地见效，预计后期消费将继续保持恢复态势。相关部门将推动出台有针对性的促消费举措，助力消费持续恢复，巩固消费对经济发展的基础性作用。