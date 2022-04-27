民政部门灵活运用政策 开展因疫遇困群众救助

本报北京4月26日电 （记者姜洁）4月26日，民政部举办2022年第二季度例行新闻发布会。民政部新闻发言人贾维周在会上介绍，今年一季度，民政部全面落实各项社会救助政策，进一步推进由急难发生地直接实施临时救助。指导吉林、上海、山东等受疫情影响较大省份民政部门结合实际情况，灵活运用各项救助政策，扎实开展因疫遇困群众救助。截至今年2月底，全国共有城乡低保对象4157万人，全国城乡低保平均标准分别达到每人每月711元、530元，同比分别增长5%和6.7%。

民政部慈善事业促进和社会工作司副司长孟志强介绍，自2019年以来，全国社会工作者职业资格考试报名人数以每年10余万人的数量逐年大幅递增。目前，全国共有73.7万人取得社会工作者职业资格证书，有效促进了社会工作人才队伍结构的优化和素质的提升。按照人力资源社会保障部统一安排，今年的社会工作者职业资格考试将于6月18日、19日举行，目前各地考试报名工作已经陆续启动，具体事项可查询中国人事考试网、各省（区、市）人事考试机构发布的有关通告。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 14 版）