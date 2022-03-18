直播预告：儿童打呼噜的评估与治疗

“打呼噜”一直被认为是睡得香的标志，其实这并不正确。有不少人，甚至是儿童都深受睡眠呼吸暂停综合征的困扰，这不仅影响睡眠质量，还可能对身体健康造成损害。有调查显示，越来越多的人都患有睡眠方面的障碍或者和睡眠相关的疾病。

为什么睡觉时会打呼噜？儿童睡觉打呼噜需要干预和治疗吗？3月21日14:00-15:00，清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科副主任尹国平将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享儿童打呼噜的评估与治疗相关科普知识。欢迎届时收看。

专家简介

尹国平，医学博士，副主任医师、副教授。清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科副主任、咽喉组组长。

社会兼职：中国医师协会睡眠医学专业委员会全国委员兼青年副主任委员，中国国际医疗保健促进会睡眠医学分会常委兼副秘书长，中国老年医学学会睡眠科学分会副主任委员，中华医学会耳鼻咽喉头颈外科分会咽喉组委员、中国国际医疗保健促进会耳鼻咽喉头颈外科分会青年常委。

擅长：主要研究方向为睡眠呼吸障碍基础与临床，咽喉疾病的微创手术治疗，擅长阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（俗称鼾症）、腺样体扁桃体肥大的评估与综合治疗，咽喉肿物微创治疗以及甲状腺和颈部肿物的手术治疗。

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