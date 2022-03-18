国家药监局已批准14个新冠病毒抗原检测试剂

人民网北京3月18日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，3月17日，经国家药监局审查，批准1个新冠病毒抗原检测试剂产品。截至3月17日，国家药监局已批准14个新冠病毒抗原检测试剂产品。

国家药监局表示，新冠病毒抗原检测试剂适用于《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》（联防联控机制综发〔2022〕21号）规定的人群。药品监督管理部门将加强相关产品上市后监管，保护患者用械安全。

资料显示，3月12日，国家药监局发布通告，批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的新冠病毒抗原产品自测应用申请变更。

3月13日，国家药监局批准5家新冠病毒抗原产品的注册申请，分别为万泰生物、热景生物、天津博奥赛斯生物、重庆明道捷测生物和北京乐普诊断。

3月15日，国家药监局批准2家新冠病毒抗原产品的注册申请，分别为浙江东方生物、武汉明德生物。

3月16日，国家药监局批准艾康生物技术(杭州)有限公司的新冠病毒抗原产品的注册申请。

国家药监局已批准新冠病毒抗原检测试剂



国家药监局官网截图