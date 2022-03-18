迎战奥密克戎：中国“动态清零”进行时！

早春三月，乍暖还寒。

全球疫情仍在高位流行，病例数远高于前三波疫情水平。

奥密克戎带来的新一轮疫情，令2022年的这个春天仿佛遭遇了“倒春寒”。

波及28个省份，涉390余个中高风险地区，发生频次明显增加，感染人数快速增长，波及范围不断扩大……我国面临严峻复杂的防控时刻。

坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针不动摇、不放松！

从严从紧落实疫情防控各项措施，坚决守住不出现疫情规模性反弹底线；采取最彻底的防控措施，尽快遏制疫情扩散势头；向多地派出工作组，启动应急预案，国家队紧急出征……抗疫集结号再度吹响。

始终牢记疫情防控是“国之大者”。把各项防控措施落实得更快、更准、更细，争取用最短时间实现社会面清零。中国在惊心动魄的抗疫斗争中书写“人民至上、生命至上”的新篇章。

第四波全球大流行：奥密克戎新挑战

这两天，吉林省吉林市下起了雪。青色的江、白色的岸、黑色的路，唯美的画卷上却少了人。

从3月15日凌晨4点起床，忙到晚上11点，宋冉呼哧带喘地给封闭小区的居民送去生活物资。

3月15日，吉林省吉林市昌邑区兴华街道中兴社区网格员宋冉为隔离居民运送生活物资。新华社记者 张楠 摄

一个包裹好几斤重，左右手并用，一次拿三个。这是吉林市昌邑区兴华街道中兴社区网格员们连日来的工作常态。

迅速激增的病例，给当地抗击疫情带来从未有过的挑战。

3月2日，吉林市首次在应检尽检人群中发现4例新冠病毒核酸检测初筛阳性人员。此后，新冠病毒感染者迅速增加，14日单日更是报告3580例。

吉林农业科技学院，聚集性感染牵动人心。

300辆大型客车、6556名学生、85名带队老师……从白天到午夜，再到清晨，学生们在操场集合，每个人身着防护服，带着行李排队有序上车。

3月11日一早，学生全部转运隔离。

“刚开始大伙儿都挺慌的，担心方舱医院里条件不好，导致病情加重。”来自吉林农业科技学院的学生陈建龙，3月11日住进了吉林市昌邑区方舱医院。“来了后安心很多，每顿饭有荤有素。天气寒冷，但方舱医院挺暖和。”

3月1日至14日，本土疫情累计报告感染者已经超过1.5万例，波及28个省份……我国疫情防控再次面临严峻复杂的挑战。

自疫情暴发以来，上海承接了全国近40%的入境客运航班和旅客，一直是境外输入疫情防控的重镇。医护人员忙碌的身影，穿梭在集中隔离点、封控小区、核酸采样点、疫苗接种点等地，守护着这座特大城市的安全。

3月13日，上海市明园小安桥小区的居民排队等待接受核酸检测。新华社记者 高峰 摄

在深圳，往日热闹的CBD街区冷清下来，小区封闭管理，写字楼仅允许少量报备人员进入……从3月14日早晨起，这个快节奏的城市慢了下来。

迎战奥密克戎！在这场遭遇战中，病毒传播快、隐匿性强，超出许多人的预想。

世界卫生组织数据显示，截至目前，全球累计确诊新冠病例超4.6亿例，死亡超600万例。我国周边国家和地区疫情水平快速上升，境外输入压力不断增大。

我国本轮疫情多发、频发，正是第四波全球新冠肺炎疫情大流行的缩影。

“当前毒株的传播速度，比我们之前遇到的毒株明显加快。若还按照之前的反应速度，就跟不上疫情防控需求。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说。

研究显示，相比之前的德尔塔毒株，奥密克戎毒株BA.1的传播速度要快77%，而在我国流行的BA.2，传播速度又比BA.1快66%。

与此同时，较高比例的无症状感染者，不易被发现，也是潜在传染源，给及时切断传播链带来新的挑战。

吉林、广东、山东、河北、云南、黑龙江……国务院联防联控机制综合组迅速派出工作组，赴多个省份指导疫情处置工作。

会同当地共同分析研判疫情形势，研究疫情防控措施，每日开展督查检查，及时提出问题和建议，督促地方整改落实……国家卫生健康委有关负责人说，目前各疫情发生地的疫情应对处置工作正在有序、有力推进，部分地方已出现向好趋势。

推动组织开展高质量的全员筛查，指导建设方舱医院，调用征用酒店、保障房等扩充隔离房间……来自权威部门的信息显示，目前制约吉林省疫情防控的瓶颈问题基本得到解决，各项防控措施正在加紧推进。

防控到了最吃劲时：不落下一个患者

这是一场非同寻常的战斗。

与病毒赛跑，流调、溯源、救治等多线作业——

截至3月16日，吉林省已经建成方舱医院8处，共计11488张床位。

3月15日，工人在吉林市高新南区隔离方舱项目施工现场组装隔离方舱箱体。新华社记者 张楠 摄

硕大的雪片纷纷扬扬洒落，位于吉林市高新区的隔离方舱施工现场泥泞不堪。

工程机械在吉林市高新南区隔离方舱现场施工（3月13日摄，无人机照片）。新华社记者 张楠 摄

恶劣的天气，阻挡不了“中国速度”。施工现场，各种大型机械马力全开，正火速把一个个公共汽车大小的白色方舱有序组合起来。

“早一点儿完工，就是给防疫工作减一分压力。”吉化集团吉林市北方建设有限责任公司总经理助理武巍说。

3月15日，工人在吉林市高新南区隔离方舱项目施工现场吊装隔离方舱箱体。新华社记者 张楠 摄

单手拖拽着比她个头大几倍的垃圾编织袋，一张保洁阿姨化身“大力士超人”的照片火爆全网。

她叫刘淑贤，今年62岁，是吉林大学中心校区南苑四公寓的一名保洁员。“公寓里的孩子像我的家人一样，疫情特殊时期，孩子们的父母不在身边，我得照顾好他们啊！”她说。

抗疫“特种兵”争分夺秒，全速围堵病毒——

凌晨0点接到电话处理人员名单，凌晨1点睡下，凌晨2点又接到电话，凌晨3点再睡下……连日来，分段计算睡眠时间成为上海市杨浦区疾控中心一线流调员的日常。

3月12日凌晨，上海中医药大学附属上海市中西医结合医院检验科PCR实验室依旧灯火通明。防护服里沾满了汗水，口罩勒出难消的痕迹，检测人员正有序对送检样本进行检测。医院单日样本检测量最高时达8000管。

核酸取样，表面上看只需几秒钟功夫，但对于检验人员来说，这项工作才刚刚开始，每一份样本从送到实验室，拆包、排管、核酸提取、扩增分析、出检测报告，一套流程下来需要3个小时左右。

3月13日凌晨，上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心的医护人员给一个小朋友做核酸采样。新华社记者 张建松 摄

从清晨到深夜，一批又一批救治队员奔赴到定点救治医院，做守护群众安全的暖心“大白”。

“我们的名字都叫东北。”哈尔滨医科大学附属第四医院感染科主任于雷说，医务人员连夜体检，就是为了早一点到吉林一线救治病人。

3月15日上午，来自内蒙古自治区呼和浩特市的医疗队带着2辆移动PCR方舱和2车物资抵达吉林市。

“内蒙古也在抗击疫情，前天晚上我还在小区执勤，凌晨1点接到命令就立刻赶往吉林市。”呼和浩特市医疗队领队王继军双眼布满血丝。他说，早来一点，就能早帮上忙。

针对吉林省新增确诊病例数量快速上升的情况，有关部门已第一时间向长春市和吉林市派出了国家专家组。

3月16日拍摄的吉林长春兴隆山保税区方舱隔离点一期施工现场（无人机照片）。新华社发（张扬摄）

国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉介绍，此次采取了分类救治的措施，即普通型、重型、危重型病例以及有高风险因素的病例，集中收治在综合能力较强的定点医院；无症状感染者、轻型病例收治在其他定点医院和方舱医院。

3月12日，山东青岛莱西市“一块帮”青年志愿者互助中心副理事长乔磊（右）在上岗前检查同事的防护措施（视频截图）。新华社发

保供稳价，老百姓的“米袋子”“菜篮子”充足——

每一个隔离在社区和楼宇的人，都不会成为“孤岛”。

处于疫情中心的山东青岛莱西，米面油肉蛋等各类生活物资储备充足、价格稳定。当地的“一块帮”青年志愿者互助中心从3月4日开始，组织人力为一线抗疫人员每天免费送餐500余份。

3月12日，山东青岛莱西市“一块帮”青年志愿者为一线抗疫人员取餐配送（视频截图）。新华社发

“订单像‘雪花’一样飘来，比平时多了3倍。”这是近期上海浦东新区叮咚买菜金桥店的日常。20个配送员，一天13个小时，从早上7点到晚上8点，马不停蹄穿梭在大街小巷。

3月16日，在位于上海闵行区吴中路的一家网络购物平台仓配站点外，配送骑手将包装好的网络订单货品装车。新华社记者 方喆 摄

“电瓶车每天骑100多公里，每日150单打底、最多时近210单，但心里很踏实。”“90后”叮咚快递小哥彭思文说。

这是每一位老百姓对生活的向往和企盼，执着坚韧中充满了积极向上的勇气。

3月15日深夜，在位于上海闵行区老沪闵路的一家网络购物平台仓配站点，工作人员在冷藏库内将新到货的蔬菜分类摆放到货架上。新华社记者 方喆 摄

同心战“疫”：尽快实现社会面清零

迎战奥密克戎，要求我们的防控措施更早、更快、更严、更实。

从印发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充；到公布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，强调要优化病例发现和报告程序，对病例实施分类收治，轻症实行集中隔离管理……中国正在采取更有力的防控措施，尽快遏制疫情扩散势头。

3月13日，志愿者在深圳罗湖区东门广场核酸检测点引导居民。新华社发（储焱摄）

病毒传播越快，越突出科学精准防控——

划定封控区、管控区、防范区，严格落实分级精准管控……

为科学应对这一轮疫情隐匿性强、无症状感染者比例较高的新情况，越来越多城市统筹完善疫情防控和经济社会发展措施，力争既精准防控，又不形成“孤岛”。

疫情越是胶着，越不能麻痹松懈——

加快感染者筛查，采用核酸和抗原检测相结合，提升检测能力，优化组织实施，尽快摸清疫情本底；抽调流调队伍支援，公安、公卫、工信协同做到风险人员应查尽查；学校、养老院、工厂企业等重点场所，要严格落实各项防控措施，防止再次出现聚集性疫情……

当前，全球疫情起伏反复，病毒频繁变异，我国外防输入压力持续上升，必须压实“四方”责任。稍有松劲，“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”。

形势越是严峻，越要心怀大局——

阻击本土疫情、支援香港抗疫、保障城市平稳有序运行，深圳在“三条战线”上同时作战，全力以赴稳控疫情防控大局。

3月13日，在深圳罗湖区向西村核酸检测点，医务人员为居民进行核酸采样。新华社发（储焱摄）

“病毒越狡猾，越考验疫情防控的现代化治理能力。”国家卫生健康委负责人表示，中国的防控举措、诊疗方案根据疫情形势变化不断优化调整。从阻击战的应急救治，到常态化的防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎的精准防控，抗击疫情的中国答卷，始终书写“以人民为中心”！

携手同心，筑起人类抗击疫情的坚强防线。

3月15日，中国中医科学院西苑医院，国家援柬埔寨中医抗疫专家组出征仪式举行。专家组将赴柬开展对外医疗援助，助力柬埔寨抗疫。

目前，中国已向120多个国家和国际组织提供了超21亿剂新冠疫苗，占中国以外全球疫苗使用总量的三分之一，是对外提供疫苗最多的国家。

刚刚闭幕的北京冬奥会和冬残奥会，是新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，是中国抗疫成功经验的缩影，是中国精神、中国力量的集中展现。

面对一场场抗击疫情的硬仗，人们始终相信，坚持就是胜利！（记者陈芳、董瑞丰、马晓成、顾天成、李恒、宋晨、徐鹏航、贾远琨、邵美琦、袁全）