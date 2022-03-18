新华社评论员：从严防控尽快遏制疫情扩散蔓延势头

3月17日，习近平总书记主持召开中央政治局常务委员会会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。把思想和行动统一到习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和工作要求上来，统一到党中央决策部署上来，坚决遏制疫情扩散蔓延势头，是当前的一项重要而紧迫的任务。

常态化疫情防控以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持“外防输入、内防反弹”，不断提升分区分级差异化精准防控水平，快速有效处置局部地区聚集性疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，充分体现了我国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。近期，全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，容不得丝毫麻痹懈怠。要深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作。

疫情防控就是在同病毒赛跑、跟时间赛跑，当务之急是尽快遏制疫情扩散蔓延势头。当前，疫情多点频发，在少数地方高位流行，社区传播仍未彻底阻断，给人民群众的生命健康带来较大隐患。只有切实提升阻断疫情传播的速度和力度，才能避免疫情进一步扩散蔓延。要落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，从严从实开展防控工作，加强对疫情重点地区的防控指导，快速控制局部聚集性疫情。疫情重点地区必须扩大核酸筛查范围，加快流调排查和转运隔离，严格落实集中隔离、居家隔离、封控区和管控区管理措施，彻底阻断社区传播，快速控制局部聚集性疫情，用最短时间实现社会面清零。

“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”。从严从实抓好疫情防控工作，涉及方方面面，须臾不可松懈，谁也不能掉链子。要压实属地、部门、单位、个人四方责任，扩大重点人群监测覆盖面，完善多渠道监测预警机制，全面提升疫情监测预警和应急反应能力，充实口岸防控力量，筑牢外防输入防线，加强学校等重点场所常态化防控，做实做细防控措施和应急预案，推进加强免疫接种，不断夯实群防群控防线。

坚持就是胜利，抗疫重在落实。疫情面前，必须克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以迎难而上、时不我待、慎终如始的精神状态投入各项工作。各级党组织和广大党员、干部要勇于担当、尽锐出战，发挥好先锋模范作用，落实落细党中央决策部署，做到守土有责、守土尽责，以统筹疫情防控和经济社会发展的实际成效迎接党的二十大胜利召开。