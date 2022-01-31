记者乔业琼

“太感谢你们了，苦口良药让我重新自由呼吸。等疫情结束了，我还要找你好好给我调理下我的老骨头啊！”1月21日，在核酸连续两次阴性，双检也顺利通过后，刘大爷终于可以出院了。

长安，常安。连续10天无新增，陕西疫情防控进入常态化。在这轮抗击疫情的战斗中，陕西省中医药系统闻令而动，派出精兵强将进驻定点医院，深入开展中医药救治工作。其中西安中医脑病医院积极参与，日夜奋战，为打赢这场抗击疫情的阻击战贡献中医力量。

查房不仅要查病症 更要查“心”

“自进入病区的那一刻，我就告诉自己，一定要发挥一名中医医生的特长，尽全力救治患者，老乡们好了，西安也就能很快好起来。”

穿好防护服，进入清洁区梳理患者收治情况、查看前一日的治疗方案，再进入红区与西医组医生共同查房，望闻问切进行中医四诊，这些工作，陕西省中医医疗队队员、西安中医脑病医院脑病二科主任陈霄与队员们每天都在不厌其烦地重复，仔细再仔细。

陈霄为确诊患者看舌象。图片由西安中医脑病医院提供。

在病区，陈霄遇到了49岁的患者程阿姨。之前程阿姨一直在酒店打工，作为全家重要的经济来源，赶快治好回去赚钱养家是她最大的心愿。

“查房不仅要查病症，更要查‘心’。”陈霄说。

为了缓解程侠的焦虑情绪，除了开中药汤剂，一有机会陈霄就教她一些穴位按摩手法，并时常通过微信给予安慰鼓励。经过十几天的坚持治疗，核酸转阴，程阿姨第一时间向陈霄发来了消息：“陈医生，我打开手机看到核酸是阴性，高兴地乐开了花，激动得眼泪都下来了，现在我的心终于平静下来了。”

1月14日，程阿姨顺利出院。对于陈霄来说，这就是他最大的心愿。

援鄂归来再上疫线，全力守卫“身边人”

“我支援过武汉，我有经验，参战是应该的。”

2020年新冠肺炎疫情暴发后，作为陕西省第二批支援湖北国家中医医疗队队员，西安中医脑病医院治未病科主任余亚兰进入了江夏方舱医院。

2021年12月，随着本轮西安疫情的出现，余亚兰选择再次逆行而上，成为首批进驻新冠肺炎定点医院的陕西省中医医疗队队员，参与到中医药救治工作中。

“其实，在此次西安刚刚实行封闭管理措施时，我就收拾好了行李，时刻准备出发，为抗击疫情献出一份力。”余亚兰说。

国家队专家、广东省中医院副院长张忠德和余亚兰一起，与患者沟通治疗方案。图片由西安中医脑病医院提供。

基于此前的经验，进入定点医院后，余亚兰很快熟悉了工作流程，面对新冠肺炎患者，她也更为沉着冷静。

“我所接治病区的患者以轻型和普通型为主，主要有一些咳嗽、咳痰、乏力、腹泻等症状。”进入病区，余亚兰很快就掌握了患者的整体情况。

工作之余，余亚兰会教患者如何通过穴位按摩和热敷来缓解疼痛，并带领患者学习呼吸操、八段锦、五禽戏等保健操。

每接诊一位患者，余亚兰都会在第一时间与他们建立微信联系。“过多的药物治疗可能会影响患者的器官功能，所以在辨证施治的基础上，进行中医非药物治疗。一旦患者有任何不舒服的症状，就可以通过微信随时与我们沟通。”余亚兰说。

苦与累，对余亚兰来说，都不是她最担心的事，她最关注的是每天有多少患者可以出院。

自2021年12月27日进入她所负责的15号病区，至2022年1月25日完成中医药救治任务，余亚兰来先后接诊了91位患者。

“虽然我在定点医院的工作结束了，但我时刻关注着患者的消息。我相信在所有医务人员的坚守下，不仅是我所在病区的15位患者，剩下的每一位‘身边人’‘朋友’都会很快好起来的。”余亚兰说。

担起责任，与“家人”共克难关

“中医药参与度高、运用广泛，感控要求严格，后勤保障到位，高效的组织管理，每一项工作都有规可循。”谈及此次参与新冠肺炎中医药救治工作的最深感受，第二批进驻定点医院的陕西省中医医疗队队员、西安中医脑病医院脑病八科主任郭延昭这样说。

郭延昭查房时讲究四诊合参。图片由西安中医脑病医院提供。

作为此次中医医疗队的副队长，除了与队员一样完成患者的中医诊疗任务外，协助队长向上级汇报工作情况，与病区内各科室主任、医生沟通工作相关事宜等，郭延昭还需要承担起更多责任。

每天早上7点，队员们集合从酒店出发前往医院，郭延昭通常会早起一个小时，对接好接送车辆，到达医院后，帮助队员和自己做好防护工作，走进病房对患者进行中医辨证施治。

每天下午的休息时间，郭延昭通常用来做患者统计数据报表，对重点关注患者的信息进行收集。“及时上报也是对每位患者的负责。”郭延昭说。

参加交班会、进行新冠肺炎业务学习、利用空闲时间对队员进行工作培训，郭延昭常常要从一大早忙碌到晚上。

“虽然每天处理的事情比较繁杂，但看到来自西安、宝鸡、安康不同地方的队员在一起，为了治好病区里的患者齐心协力的状态，我的内心也就充满了动力。”郭延昭说。

在病区里，时常用稚嫩的声音叫“医生叔叔好”的2岁小男孩，自理能力很强的7岁小姑娘，为了完成读医学专业研究生而坚持不放弃的女孩……许多患者都给郭延昭留下了深刻的印象。

“不管是我的队友，还是患者，我觉得我们就像一个大家庭一样，有‘家人’的相互鼓励与陪伴，没有什么困难是克服不了的。”郭延昭说。

苦口良药利于病，与重症患者共盼春天

丈夫在抗疫一线，家里只留下老人和孩子。“虽然不舍，但我知道有更重要的任务等着我！”

2022年1月5日，作为第二批进驻新冠肺炎定点医院的陕西省中医医疗队队员，西安中医脑病医院重症医学科副主任赵玺灵与家人一一道别，进入医院病区，开始了对新冠肺炎患者的中医诊治工作。

“因为我是队里唯一一个出身于重症医学科的队员，因此被分配到了重症过渡病区，这里的患者是重点关注对象，他们属于重型或有发展成重型的潜在风险。”赵玺灵说。

赵玺灵和医疗队队友一起查房。图片由西安中医脑病医院提供。

负责重症患者的中医诊治，责任重大。一进入病区，赵玺灵就迅速查看每位患者的基本情况，其中，5号病房14床的刘大爷引起了她的格外关注。“当时，刘大爷的情绪很不稳定，似乎对所有人都充满了敌意。当我要给他做检查时，他也表现得十分抗拒。”赵玺灵说。

因为一星期未排便而产生腹胀，刘大爷好几日无法进食，因而有了烦躁不安的情绪。

经过与队员的共同商讨，赵玺灵给予刘大爷宣肺平喘、健脾行气、通腑泄浊方案，开具中药汤剂进行口服。在中西医结合治疗下，排便通畅、腹胀感消失、能自己下地上厕所、进行简单的锻炼，刘大爷的状况一天天好转，心情也变好了。

“刘大爷之前和我有个约定，他说只要我每天去给他查房，他就安心配合治疗，那个时候我突然意识到，干了十几年的中医就是我如今最大的底气。”赵玺灵说：“今年，我的新年愿望，就是希望所有患者都能康复出院！我们一起迎接春天的到来！”（本文素材由西安中医脑病医院 郜雅昱 张丽姝提供）

(责编：乔业琼、章斐然)