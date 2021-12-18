解决过期药问题 需多方出力

居民家中的过期药品，一般都是随意丢弃，这样容易引发环境污染。有的小区设置了过期药品收纳箱，但笔者发现这些收纳箱有的装满了也没专人来回收，最后都让保洁又扔进了垃圾桶里，这也会造成环境污染。有的地方尝试药店回收过期药来换口罩、清毒液或其他小礼品，但因为操作时存在不规范之处，所以也就不了了之了。我国现在每年产生的过期药品达1.5万吨，这些有害垃圾如何处理应引起有关部门的重视。

笔者认为，过期药品回收亟须国家层面立法出台相关措施，将过期药品统一收集、运输、贮存并处置。另外，要引导居民合理购药，不要过度囤药。医生在开药时，尽量根据患者病情合理开药，别一个普通感冒一开就是四五盒。药厂在生产药品时也应在包装上做文章，同样的一盒药，应分一板两板三板等不同包装。这样医生就能根据儿童、壮年、老人不同年龄段身体特点精准开药，既为患者节省药费，又能避免药品浪费，减少过期问题的产生。（姚孝平）