食品反浪费需要更多精细化举措

当前，我国粮食需求刚性增长，资源环境约束日益趋紧，粮食增面积、提产量的难度越来越大。全球新冠肺炎疫情持续蔓延，气候变化影响日益加剧，保障粮食供应链稳定难度加大，深入开展粮食节约行动具有重大现实意义。在政府主导、行业引导、公众参与所形成的强大合力推动下，食品浪费问题必将得到有效遏制， 节约粮食、反对浪费必将在全社会蔚然成风。

为深入实施《中华人民共和国反食品浪费法》，推动完成中共中央办公厅、国务院办公厅《粮食节约行动方案》规定工作任务，国家发展改革委办公厅、商务部办公厅、市场监管总局办公厅、粮食和储备局办公室发布《反食品浪费工作方案》（以下简称《方案》），部署推进粮食节约减损、遏制餐饮业食品浪费、加强公共机构餐饮节约、促进食品合理利用等反食品浪费工作。

党中央高度重视节粮减损工作，强调要采取综合措施降低粮食损耗浪费，坚决刹住浪费粮食的不良风气。近年来，各地区各部门认真贯彻落实党中央有关决策部署，不断加大厉行节约、反对食品浪费工作力度，以“光盘行动”为代表的全社会反粮食浪费行动取得积极成效。但是，粮食浪费问题仍不容忽视，加强粮食全产业链各环节节约减损的任务繁重，亟须以更加系统的谋划、更加精准的举措综合施策。

当前，我国粮食需求刚性增长，资源环境约束日益趋紧，粮食增面积、提产量的难度越来越大。全球新冠肺炎疫情持续蔓延，气候变化影响日益加剧，保障粮食供应链稳定难度加大，深入开展粮食节约行动具有重大现实意义。

四部门《方案》提出的系列举措，是系统治理、依法治理、长效治理观念在全面实施节约战略中的具体体现，是聚焦粮食安全重点领域、关键环节所采取的更加精细化操作，必将为加快构建更高层次、更高质量、更有效率的国家粮食安全保障体系奠定更加稳固的基础。

《方案》重点围绕粮食生产、储存、运输、加工、消费等环节存在的损失浪费问题，提出了针对粮食生产到消费乃至创造节约社会氛围在内的创新细化举措。各项措施配套衔接、强化在可行性基础上的刚性约束，有利于以开展反食品浪费作为总抓手，促进节粮减损工作落实落细落地。

长期以来，我国粮食在产后环节损耗严重。据中国农业科学院估算，粮食全产业链总损耗率约12%。来自国家粮食和物资储备局的数据显示，在生产领域，我国每年在储藏、运输、加工环节损失的粮食至少有700亿斤。鉴于此，《方案》提出通过配置农户科学储量装具、推广散粮运输专用工具、提升粮食加工数字化水平，推进粮食消费前减损。

在消费领域，《方案》立足增强全民节约意识，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，在鼓励餐饮服务经营者提供分餐服务的基础上，倡导向社会公开其反食品浪费情况；进一步明确支持自助餐服务单位实施对消费者浪费行为适当加收费用的措施；将反食品浪费作为重要内容列入正在制修订的旅游餐饮业、住宿业和景区标准中，从而实现“光盘行动”的指标化、规范化运作。

而通过建立机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度、组织编写《高校食堂反食品浪费工作指南》、制定《高校智慧食堂建设规范》，将有助于公共机构在推动制止餐饮浪费培养节约习惯上有章可循。

只有更加旗帜鲜明反对铺张浪费的不良风气，才能更加有效引导公众树立正确饮食消费观念。为此，《方案》进一步明确，禁止广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息，对拒不改正或情节严重的，处以罚款、通报批评或节目停播整顿，对相关负责人员依法依规追究责任。

《意见》从粮食全产业链、消费链乃至舆论环境各环节推出的一系列操作性强、约束性高的精细化举措，是为实现反食品浪费这一总目标的新探索与再发力。在政府主导、行业引导、公众参与所形成的强大合力推动下，食品浪费问题必将得到有效遏制， 节约粮食、反对浪费必将在全社会蔚然成风。（栗玉晨）