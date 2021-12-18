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冷空气远离！北京将开启回暖模式 今天西部等地仍需防风

2021年12月18日08:14 来源：中国新闻网

　　随着冷空气远离，未来三天(12月18日至20日)北京气温将逐渐回升，下周一有望升至11℃，明显回暖。另外，今天白天西部地区和北部山区北风较大，需注意防风。

　　受冷空气影响，北京这两天大风、降温陆续到货，昨天甚至度过今年下半年来最冷一天，伴随着寒风吹，一早出门如坠“冰窟”。

　　不过，这次冷空气“制冷”续航能力有限，今天开始北京气温再度回升。北京市气象台预计，今天白天晴，南转北风二三间四级，最高气温5℃，夜间晴，北风一二级，最低气温零下7℃。

　　未来三天北京天气以晴为主，在阳光助力下，气温将逐渐回升，下周一最高气温有望升至11℃，迎来近期回暖小高潮。

　　气象专家提醒，虽然北京气温逐渐回升，但早晚依旧寒冷，另外，今天白天西部地区和北部山区北风较大，阵风明显，公众请注意防风防寒。天干物燥，也需注意补水润燥和用火用电安全。

(责编：张文婷、初梓瑞)


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