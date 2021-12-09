“三正规·放心美”医美行业规范化论坛成都站召开

12月7日，“三正规·放心美”医美行业规范化论坛暨倡议大会成都站召开，来自四川省内50家重点医疗美容机构的代表和医生出席了本次会议。此次活动由人民健康联合中国整形美容协会、艾尔建美学等单位共同发起，致力于“三正规·放心美”理念的传播和推广，助力医美行业的健康发展。

成都医美产业协会秘书长王夕丹在致辞中表示：“成都被誉为医美之都，不仅因为医美产业的发达，也与当地的医美机构将规范、安全放在行业自律的首位息息相关。协会作为政府连接机构的行业平台，不断倡议医美行业的从业机构与人员，要致力于将医美回归到医疗的本质。同时，协会希望医美机构在广告宣传方面，把握好文字、字体、图片、数据以及医生五个维度，并且以更加精细化的管理，去建设规范、安全的业务平台，促进机构与行业的健康发展。”

今年是艾尔建美学第六年参与发起“三正规·放心美”倡议。会上，艾尔建美学相关负责人介绍了企业支持正规机构和产品的数字化解决方案“扫码验真”。通过“一院一码”即每家医美机构的专属二维码，消费者扫码可直接关联机构信息，并对产品进行验真。此外，艾尔建美学在各线上平台面向消费者开展扫码验真教育，并与平台共同建立艾尔建美学官方合作医院标准。

盈科股权高级合伙人孙书保律师在“医疗广告法律解读”主题发言中表示：“当前，国家针对医美行业虚假广告宣传、无资质医美机构医疗事故频出等问题，通过出台相关法律法规、加大执法力度来加强对医美行业的监管力度，促进医美行业健康发展。在这样的新形势下，作为医美机构及相关从业人员，应遵守法律法规，加强医美宣传合法合规的意识，加强从业人员对医美广告法律法规规范的学习，增强守法意识，自觉规范经营行为，依法诚信开展医疗美容广告宣传。”

四川大学商学院吴邦刚就“医美机构如何进行客户关系管理”进行了分享。他表示：“对医美机构来说，在对客户进行管理时，建立起用户和机构之间的关系和信任尤为重要。通过评估客户群生命周期，预测客户的需求进行引导以及最终售后的跟进，形成一个良性循环，可以促进客户和企业关系的良性发展。”

为更好助力行业健康发展，中国整形美容协会今年发布了“中国医美”行业发展与监督自律平台。艾尔建美学作为平台合作方，与中整协共同推进产品扫码验真的实施和医美药械正品渠道信息溯源，致力于为医美消费者提供真实、准确、权威的信息查询服务。通过该平台，消费者可以及时查询医美行业的正规机构、医生和产品，其建设将帮助消费者筛选行业信息，有效保护消费者权益，促进行业的健康发展。

会议期间，出席活动的医美机构代表参与了倡议仪式，一起倡议传播“三正规·放心美”理念。