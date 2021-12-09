非医用口罩不合格发现率较去年下降24.1%

国家市场监督管理总局日前以“加强口罩质量监管，保障人民健康安全，服务疫情防控大局”为主题，召开第四季度例行新闻发布会。记者在会上获悉，非医用口罩质量稳步提升，2021年生产领域产品质量监督抽查不合格发现率较2020年下降24.1个百分点。

市场监管总局执法稽查局副局长南军在会上表示，市场监管总局高度重视口罩质量监管工作，会同国家药监局等7部门开展了打击整治非法制售口罩等防护产品专项行动，重点打击生产销售不符合安全标准产品、过期失效产品、以非医用口罩冒充医用口罩等以假充真、以次充好以及哄抬价格、价格欺诈等六类违法行为。

“国家药监局将医用口罩监管纳入年度重点工作，大力加强质量安全监管，全面开展风险隐患排查。”对于医用口罩监管情况，国家药监局器械监管司副司长张琪表示将持续组织开展飞行检查，督促相关省级药品监督管理部门持续做好疫情防控医疗器械监管工作，督促生产企业不断提升产品质量安全管理水平，切实保障疫情防控医疗器械产品质量安全。

针对非医用口罩质量监管，市场监管总局质量监督司司长刘敏介绍，市场监管总局组织开展口罩产品质量专项抽查，实现生产企业“应抽尽抽”，抽查全覆盖。特别加大对新设、转产企业等口罩生产经营企业的抽检力度，做到“即抽即检”“即检即报告”“即报告即处置”，严防不合格产品流入市场。

自疫情发生以来，各级市场监管部门和药监部门开展口罩质量监督抽查11949批次，召回非医用口罩113次，涉及数量160.37万件。非医用口罩质量稳步提升，2021年生产领域产品质量监督抽查不合格发现率较2020年下降24.1个百分点。

“提高口罩防护效能，除了关注口罩质量之外，科学选购和合理佩戴也很重要。”市场监管总局新闻宣传司司长、新闻发言人于军提示广大消费者，“要通过正规销售渠道购买口罩，不仅要查看口罩的外观形状，还要看包装上的基本信息，特别要注意生产日期和有效期等。此外应根据实际使用环境选择不同防护要求的口罩，尤其是儿童、老人、患有呼吸系统疾病和心血管疾病等特殊人群，要谨慎挑选口罩类型。”（记者 崔兴毅 通讯员 曹越）