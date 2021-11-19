提供科学运动示范、助儿童健康成长 飞鹤“超萌运动会”收官

近日，大型幼儿陪伴式亲子运动赛事“2021超萌运动会”收官。本届运动会由飞鹤与北京体育大学深度合作，旨在针对2至8岁儿童身体发育特点，提供科学运动的示范。

据了解，本届运动会期间，该飞鹤联合渠道和终端共举办了1.6万场规模不一的亲子运动赛事。活动中，既有超萌轮胎超越、超萌跳跳跳、超萌气球不倒翁等障碍挑战项目，加强亲子互动，也有投篮、射击、跳房子等适合儿童运动特点的项目，充分锻炼宝宝平衡、敏捷、协调力等各项综合能力。同时，在北京体育大学中国体育教育和适应体育实验室的支持下，今年特别设计了五项针对儿童的体适能测试的挑战活动，帮助家长了解小朋友的发育状况，生活、运动、学习等的综合能力水平，为小朋友后续能进行符合他们生长发育规律的运动打好认知基础。

国际适应体育联合会院士卢雁表示，在儿童阶段缺乏运动的负面影响具有隐蔽性，要养成良好的、健康的身体活动的习惯。作为一家关注婴幼儿成长发育的乳企，飞鹤自2019年起，每年秋季都会联合母婴渠道和终端，在全国各地组织“超萌运动会”。从最初在3个城市落地到今年的1.6万场，赛事覆盖范围飞速扩大。

全国体育运动学校联合会幼儿体育分会会长王凯珍表示，在整个儿童体育的发展过程中，企业的优势社会资源起到了非常好的推动作用。

飞鹤相关负责人表示，集团积极探索多样化服务体系，联合渠道和终端，打造母婴服务生态。今年上半年，举办了包括邀请专业营养师开展线下讲座在内的40万场用户交流活动，在科学喂养、营养补充、亲子关系、儿童早教等方面为年轻父母提供广泛、可操作的养育指导。同时，针对年轻父母面临的个性化育儿问题，飞鹤打造了定制化育儿服务平台“星妈会”，围绕“生养教”全阶段，开展月龄定制、喂养攻略、专家课堂、1对1问答等服务，为新手爸妈科学育儿提供专业支持。

“未来飞鹤期待与更多渠道和终端伙伴竭诚合作，共创更加丰富的趣味活动，打造年轻父母喜爱的母婴服务，构建立体式母婴服务生态，满足多样化、个性化的服务需求。”该负责人说。