冷！今日北京最高气温不足10℃ 周末冷空气“报到”

今明两天(11月19日至20日)，北京将以多云天气为主，气温较低。其中，今天最高气温将降至不足10℃，市民外出需注意添衣保暖。21日至22日，北京还将迎来一次冷空气过程，降温显著。

昨天早晨，北京再次被雾气笼罩，通州、大兴等地能见度不足100米，为此北京多区发布大雾黄色或橙色预警信号。入夜后，受冷空气影响刮起北风，北京市能见度和扩散条件转好。

今天，北京将会迎来降温，最高气温将不足10℃。根据北京气象台今早发布的最新预报，今天白天，北京晴转多云，北转东风2-3级，最高气温9℃；夜间多云间阴，东转北风2级，最低气温3℃。

此外，预计21日至22日，北京还将迎来一次冷空气过程，届时，大风强降温天气将会“上线”，22日气温将降至低点。

气象部门提醒，今明两天，北京以多云天气为主，气温较低，市民外出需注意添衣保暖，谨防感冒；21日至22日，受冷空气影响，北京有4-5级偏北风，气温明显下降，外出务必做好防风防寒工作。