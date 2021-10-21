国家卫健委：10月20日新增确诊病例21例 其中本土病例13例

10月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例。其中境外输入病例8例（上海6例，河南1例，广东1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在河南）；本土病例13例（甘肃5例，其中兰州市4例、张掖市1例；宁夏4例，其中吴忠市2例、银川市2例；内蒙古2例，均在锡林郭勒盟；湖北2例，均在直辖县级行政区划），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在甘肃）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例34例，解除医学观察的密切接触者1300人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例421例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9459例，累计治愈出院病例9038例，无死亡病例。

截至10月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例492例（无重症病例），累计治愈出院病例91494例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96622例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1218545人，尚在医学观察的密切接触者22383人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例，其中境外输入20例，本土7例（云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；河北2例，均在邢台市；湖南1例，在长沙市；贵州1例，在遵义市）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察9例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者372例（境外输入352例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28729例。其中，香港特别行政区12305例（出院12003例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16347例（出院13742例，死亡846例）。